El Ayuntamiento de Madrid aprobará un nuevo PEF el lunes en un pleno extraordinario

Madrid, 13 dic (EFE).- El Gobierno de Manuela Carmena buscará aprobar un nuevo plan económico financiero (PEF) el próximo lunes lunes 18 (PEF) para cumplir la regla de gasto, un documento cuyo borrador remitió ayer al Ministerio de Hacienda.

Así lo ha adelantado hoy la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en la comisión de su área, donde ha asegurado que la retención de 306,9 millones de las cuentas de este año no afecta a la prestación de servicios sociales por parte del Consistorio de la capital.

Higueras ha hecho este anuncio después de que esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, informase de que ayer su Gobierno remitió un nuevo PEF al departamento que dirige Cristóbal Montoro y que incluye una reducción del presupuesto municipal del próximo año.

Carmena confía en que esta vez Hacienda de su visto bueno al PEF, ya que hay ahora una "mayor intensidad de relación" y una "labor previa" de negociación en una mesa técnica.

"Ninguna persona usuaria de servicios sociales ni actual ni potencial o futura se va a haber afectada por estas retenciones de crédito", ha dicho Higueras sobre la inmovilización de partidas que afectan a su área.

Dichas retenciones, que afectan a más de 2.000 partidas de todo el Ayuntamiento proceden, según ha detallado Higueras, proceden de bajas de licitación, de presupuestos iniciales suficientemente dotados, de sobrantes de partidas destinadas a atender emergencias y de proyectos plurianuales.

Tras este anuncio y a raíz de una comparecencia pedida por Ciudadanos para debatir los efectos de las inversiones suspendidas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el edil del PP Orlando Chacón ha calificado a Higueras de "delegada de Hacienda en la sombra".

Según los 'populares' madrileños tanto Higueras como la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, están arreglando el "desaguisado" provocado por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en las cuentas municipales al incumplir la regla de gasto tanto en 2015 como en 2016.

Además, Chacón ha acusado a Ahora Madrid de reducir el déficit con el que contaban en 2015 y de usar este dinero para financiar una red clientelar.

Por su parte. la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha asegurado que el Consistorio incumplió adrede la limitación presupuestaria invirtiendo los fondos municipales en subvenciones a dedo, gastos en publicidad y propaganda o nombrando a 800 cargos de libre designación, partidas que no se recortas según la edil.

"Si alguien le mete la mano en el bolsillo a los madrileños es el señor Montoro", ha asegurado por su parte la edil del PSOE-M Eríka Rodríguez que ha defendido además que Sánchez Mato no ha actuado por encima del presupuesto sino dentro de las cuentas y que Madrid "tiene dinero disponible".

"Yo no pago ningún precio por nada y mi compañero Sánchez Mato no no elabora el presupuesto solo, lo elaboramos todos los concejales", ha espetado Higueras.