21D.- Tardà lee en el Congreso una carta de Junqueras pidiendo el fin de "la represión" y apelando al diálogo

13/12/2017 - 14:21

Montserrat replica que la agenda de Jové sitúa a los independentistas en el "peor populismo" y acusa a ERC de usar la tribuna para hacer campaña

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha aprovechado este miércoles su intervención en el Pleno para leer una carta del líder de su partido, Oriol Junqueras, dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le insta a poner fin a la "represión" y la judicialiación" del conflicto catalán y a "implementar de mutuo acuerdo y sin porrazos" el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, digan lo que digan las urnas.

Tardà ha llevado al hemiciclo las palabras del exvicepresidente catalán, preso en la cárcel madrileña de Estremera, durante la interpelación que ha dirigido a la ministra de Sanidad Dolors Montserrat, quien ha vuelto a acusar a los independentistas de haber "dividido" a Cataluña, sembrando "odio y rencor".

En su misiva, que Tardà va a remitir a Moncloa para que llegue a manos de Rajoy, Junqueras insiste en que "las porras, la cárcel y la represión no son manera de tratar a un pueblo que defiende sus ideas políticamente" y hace una serie de peticiones al jefe del Ejecutivo.

"Señor Rajoy, el 21 de diciembre volveremos a votar. Le emplazo a aceptar el resultado, a respetarlo, a implementarlo de mutuo acuerdo. Sin porrazos, esta vez. Sea cuál sea el resultado, le reclamo que abandone la senda de la judicialización de un conflicto político, que abandone la vía de la represión e inicie el camino de la política", reza el texto del republicano.

EXPOLIAN CATALUÑA

Todo esto tras reprochar a Rajoy que haya aprovechado el artículo 155 para "expoliar" las piezas de Sijena "con nocturnidad y alevosía, pese a existir un recurso judicial aún por resolver" y tras dejar caer que no se ha topado en la cárcel con ninguno de los "centenares de imputados o condenados por corrupción" del PP. "¿En qué cárcel están, por aquí no veo a ninguno?", ha escrito.

Después de pedir también a Rajoy que actúe contra los "actos violentos" que realiza "impunemente" la "extrema derecha" en Cataluña, Junqueras pone fin a su carta felicitando las fiestas al presidente: "Le deseo una feliz Navidad en compañía de los suyos".

Los ocho diputados de ERC que seguían el debate desde sus escaños se han puesto en pie para aplaudir las palabras de su candidato a la Generalitat y Tardà ha proclamado su "orgullo" por Junqueras, cuya imagen lucía también en una chapa que llevaba en la solapa.

LA VERDADERA CARTA ES EL DIETARIO

Montserrat ha replicado que la "verdadera carta" es el "dietario del procés", en referencia a la agenda personal del ex número dos de Junqueras en la Vicepresidencia de la Generalitat Josep María Jové, que contiene varias anotaciones que contradicen la vía unilateral por la que al final optó el Gobierno de Carles Puigdemont.

"Vendían que la independencia iba a garantizar la prosperidad, pero sabían que iba a provocar un desastre económico", les ha recriminado, tachándoles de haber mostrado "la peor cara del populismo" y acusando a Tardà de haber utilizado la tribuna del Congreso para hacer campaña electoral porque "lo ven muy mal".

Además, les ha recordado que en España hay "políticos presos", pero no "presos políticos" y ha explicado al hemiciclo que había elegido el "amarillo pistacho" para acudir a la Cámara porque era "lo más parecido al amarillo" que ha encontrado y para protestar por la "apropiación" de este color que han hecho los independentista para apoyar a sus correligionarios que están en prisión.

"En España no hay presos políticos, sino ley y no impunidad", ha zanjado, a la vez que ha insistido en que el PP trabaja "por la reconciliación, la democracia, la concordia y sobre todo por la libertad" y ha remarcado que el 21 de diciembre es una "oportunidad para acabar con la pesadilla" provocada por ERC, el PDeCAT y la CUP.

"Ya hemos tenido suficientes días históricos y demasiados momentos de tensión y miedo, es el momento de recuperar la convivencia y respetar la democracia y la ley", han concluido Dolors Montserrat.

QUEDA UN OCÉANO, PERO SI NO ESPABILAN, LO PASAREMOS

"Dicen que el proceso está acabado, pero se equivocan", ha avisado al Gobierno, recordando a Montserrat que el independentismo "nunca había llegado tan lejos", no había tenido tantos adeptos, ni había logrado internacionalizar tanto su causa.

En este contexto, Tardà se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano" sus correligionarios ganarán, porque el Ejecutivo español será "incapaz" de "corregir" su posición, al contrario de lo que hicieron los gobiernos de Canadá, Reino Unido y Bélgica, ante las reclamaciones soberanistas de Quebec, Escocia y Flandes, territorios que, ha remarcado, siguen formando parte de sus respectivos Estados.

"Estoy satisfecho, orgulloso y muy esperanzado. Hemos conseguido llegar como mínimo a la falda de la montaña, queda mucho, un océano. Hay que subir la montaña, llegar a la cumbre, costará mucho, pero nunca vamos a descarrilar. Todo lo haremos pacífica y democraticamente y si cuesta más tiempo pues costará más tiempo", ha asumido el dirigente republicano.

Así, ha recomendado a los 'populares' que se preocupen y ocupen de este tema porque "la historia no acaba hoy" y, si "no se espabilan" los independentistas en unos años llegarán al 60%. Por eso, les ha emplazado a ponerse "el mono de trabajo" y les ha dejado claro que ellos no van a desfallecer. "Hay partido", ha añadido, dejando claro que ERC no cejará en su empeño de "intentar construir la República".