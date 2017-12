ERC admite lo complicado de elegir presidente a un encausado, pero pregunta que hará el Gobierno si es el votado

13/12/2017 - 14:22

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha admitido este miércoles la complicación que puede suponer elegir a un futuro presidente de Generalitat de Cataluña encausado, pero se ha preguntado qué hará el Gobierno de Mariano Rajoy si resulta ser el más votado.

En los pasillos del Congreso, Tardà se ha referido así a la posibilidad de que en las elecciones del próximo 21 de diciembre resulten ganadores los candidatos de Junts pel Catalunya, Carles Puigdemont, "exiliado" en Bruselas (Bélgica), o de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Ese día se sabrá, ha dicho, si los catalanes corroboran que Puigdemont y Junqueras son el "diablo", como piensa el Estado, o no. A su juicio, si los independentistas catalanes ganan las elecciones, el Ejecutivo deberá decidir si permanece instalado en esta "gran e injusta anomalía" que "retrata" el sistema democrático español.

REVERTIR EL 155

En todo caso, el independentista catalán ha asegurado que ERC va a trabajar por que Junqueras ocupa la Presidencia catalana para "revertir" el 155, para pedir la libertad para los presos y para desarrollar la República catalana sobre la base del diálogo político.

"Nuestro objetivo es normalizar una situación anómala de un Gobierno cesado, una institución democrática intervenida y unos legítimos representantes del pueblo encarcelados o en el exilio. ¿Alguien pretende hacer pasar por normal esta situación?", ha resumido.

Y no ha querido anticipar Tardà si ERC apoyará la investidura de Puigdemont en caso de ganar los comicios porque ha señalado que no puede predecir lo que ocurrirá el próximo día 21. Ahora bien, ha recalcado que su candidato es Junqueras, de quien ha lamentado una vez más que no pueda estar por las calles catalanes haciendo campaña.

En su opinión, todo dependerá no sólo de los resultados electorales, sino de la posición del Estado español porque si los candidatos secesionistas se ven "obligados" a estar en la cárcel o en el extranjero, no sabe "si tendrán posibilidades para poder ejercer sus funciones".