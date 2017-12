Uno de los integrantes de la célula que enviaba yihadistas a Mali y a Siria culpa a su padre de su "sed de justicia"

El fiscal rebaja su petición de pena para cinco acusados por la confesión de los hechos y recalca el "control absoluto" del líder

Uno de los acusados de integrar la célula yihadista, dedicada al envío de yihadistas a Mali y a Siria y liderada por el español Mustafá Maya Amaya, ha afirmado ante el tribunal que su "sed de justicia" se debe a que de pequeño fue víctima de su padre "pederasta".

Así lo ha manifestado durante el uso del turno de la última palabra que el magistrado Alfonso Guevara ha dado a los seis acusados por participar en esta organización antes de dejar el juicio visto para sentencia. El acusado, que se enfrenta a seis años de prisión, se ha responsabilizado de "todos sus actos" y ha asegurado que gracias a su encarcelamiento provisional se ha evitado que hiciese "cosas malas delante de Dios, de los hombres, de mi conciencia".

No obstante, ha culpado a su padre de ser el responsable de su "sed de justicia". Le ha tachado de "pederasta" y ha afirmado ante el tribunal que tanto él como su hermano fueron sus "víctimas" cuando eran pequeños.

Al igual que hizo durante su declaración en el juicio, cuya celebración comenzó este lunes ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, este acusado ha subrayado que tenía la intención de ir hasta Siria para luchar contra el régimen de Bashar al Assad. Ahora, ha precisado que el conflicto en ese país es una "guerra asquerosa que vuelve al mundo loco" y que se ha "dado cuenta" que la organización terrorista con el que le pusieron en contacto --sin identificarla-- también ataca a "grupos de distintas ideologías".

"Dios da la vida y la quita en todas las religiones", ha añadido. No ha podido terminar su turno de última palabra porque el presidente del tribunal, el magistrado Guevara, le ha interrumpido en varias ocasiones, llegando a ordenar que le sentasen en el banquillo de los acusados: "No me cuente propaganda, déjese del islam, hable sobre los hechos, no sobre su vida", le ha regañado el juez.

LA CONFESIÓN HA "AGILIZADO" EL PROCEDIMIENTO

Este acusado y otros cuatro reconocieron los hechos por los que se le acusan. Por esto, la Fiscalía ha rebajado su petición inicial de penas para estas cinco personas, que oscilaban entre ocho y 14 años de prisión, por la atenuante de confesión que ha hecho que se "agilizase" el procedimiento.

Entre ellos se encuentra el líder de esta célula yihadista, Mustafá Maya Amaya --de ascendencia gitana, reconvertido al islam y postrado en una silla de ruedas--. El fiscal ha destacado su "control absoluto" en esta "organización criminal" y ha apuntado que ha quedado comprobado que es el que "centraliza toda la información y controla los envíos y funciones que se van desarrollando entorno a la organización que lleva".

Asimismo, ha afirmado que se ha corroborado que el resto de acusados esperaban en el "domicilio" de Maya Amaya hasta que éste les informaba de sus traslados a otros países para enrolarse en grupos terroristas. El líder decidía "conforme a criterios y disposición o conformidad con las fronteras", ha precisado el fiscal.

MANTIENE LA PETICIÓN DE PENA SÓLO PARA UN ACUSADO

Así, para Maya Amaya, el Ministerio Público pide finalmente ocho años de prisión y siete de libertad vigilada. Para Paul Audren Lawrence Cadic, Sylvain Bertrand Guillaume Decker, Farid Cheikh, Davide de Angelis, que confesaron su disposición a integrarse en grupos terroristas, la solicitud de prisión queda en seis años y cinco de libertad vigilada.

De acuerdo con estas peticiones, las defensas de estos acusados se han adherido al informe de conclusiones finales de la Fiscalía. Por el contrario, el representante del Ministerio Público sólo ha mantenido su solicitud para Chafik Jalel Ben Amara Elmedjeri, a quién considera colaborador necesario de Maya Amara.

El fiscal pide ocho años de cárcel para Ben Amara por facilitar documentación falsa al líder de la célula, aunque éste lo negase durante su declaración y dijese que viajaba a Francia para visitar a su familia y comercializar "la paella ambulante". Su abogado ha pedido al tribunal la libre absolución.