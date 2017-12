Podemos acusa al Gobierno de "falta de respeto al Parlamento" tras retirar a última hora una pregunta para Dastis

13/12/2017 - 14:35

El ministro comunicó la víspera por la noche que debía viajar a París y se aplazó la pregunta sobre el tratado contra armas nucleares

El ministro comunicó la víspera por la noche que debía viajar a París y se aplazó la pregunta sobre el tratado contra armas nucleares

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, ha acusado este miércoles al Gobierno de "falta de respeto al Parlamento" después de que el Ejecutivo retirase a última hora del martes la pregunta que él tenía previsto plantearle al día siguiente al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis.

"Faltan siete ministros hoy en la sesión de control, es una falta de respeto al Parlamento", ha escrito Bustinduy en su cuenta de Twitter. El Gobierno había comunicado la pasada semana cuatro ausencias en el Pleno de control al Ejecutivo: las de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro e Isabel García Tejerina, y a última hora del martes cayó Dastis. Tampoco han estado Álvaro Nadal y Juan Ignacio Zoido, aunque no tenían ninguna pregunta que responder.

En el caso del titular de Exteriores, Bustinduy ha explicado a Europa Press que fue el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien se puso en contacto con él el martes por la noche para comunicarle que Dastis tenía que viajar a París para una reunión del G5 Sahel. "No solo no dejan que el Parlamento legisle aplicando el veto de una forma inaceptable, sino que además le hurtan la función de control", ha lamentado el diputado.

La pregunta de Bustinduy se refiere a los motivos por los que el Gobierno español no se ha sumado al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. En su opinión, es un caso paradigmático porque la campaña que lo promovió acaba de recibir el premio Nobel de la Paz, así que es una pregunta que en febrero, en la próxima sesión de control, habrá perdido actualidad. Según ha dicho, no tuvo opción de pedir que la contestase otro miembro del Gobierno porque el Ejecutivo tiene la potestad de aplazar las preguntas una vez.

UN TRATADO DE NOBEL QUE HAN FIRMADO 122 PAÍSES

Bustinduy tenía intención de preguntar a Dastis quién tomó la decisión de no apoyar este Tratado y dónde se ha rendido cuentas por ello. El Tratado lo han firmado 122 países, pero no España ni ninguno de los socios de la OTAN, ni los países con armas nucleares. "Porque Trump se lo ha prohibido a sus "socios". Es la ideología aznarista: el interés geopolítico de España es obedecer a los EE.UU", ha escrito en Twitter el diputado 'morado'.

A su juicio, el argumento de que el Gobierno español trabaja en el marco del Tratado de No Proliferación nuclear es endeble, porque ese Tratado es de 1968, cuando solo tenían armas nucleares cinco países (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China), y no evitó que se hicieran con ellas otros (India, Pakistan, Israel y Corea del Norte). Tampoco acepta como motivo que los países nucleares no hayan firmado el Tratado, y alega que el enfoque de la prohibición funcionó para prohibir las minas antipersonas o las bombas de racimo.

Para Bustinduy, en materia de política exterior el Gobierno está optando por un "realismo duro" en todos los asuntos multilaterales y, además, dificultando sistemáticamente la rendición de cuentas para así actuar con manos más libres.