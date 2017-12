Solo un 14% de vascos desea la independencia y un 47% cree que el encaje en el Estado pasa por reformar la Constitución

13/12/2017 - 14:52

El 58% es contrario a la proclamación unilateral de independencia en Cataluña y suspenden todos los líderes por su papel en el conflicto

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Solo un 14% de los ciudadanos vascos defiende una Euskadi independiente, casi tres puntos menos que hace seis meses, si bien un 39% cree que la soberanía de la ciudadanía vasca "no puede estar supeditada a la legalidad española" y el 47% considera que su encaje en el Estado español pasa "obligatoriamente" por la reforma de la Constitución española, según los datos del último Deustobarómetro.

La Universidad de Deusto ha presentado este miércoles los resultados del Deustobarómetro, sondeo que tiene una periodicidad semestral y que recoge las opiniones y preferencias de los ciudadanos sobre los temas que despiertan mayor preocupación en la sociedad vasca. En su última oleada, ha incluido el 'procés catalán'.

La encuesta, presentada por sus responsables, María Silvestre y Brauli Gómez, ha sido confeccionada a través de un millar de encuestas online, realizadas a personas mayores de 18 años entre los días 21 al 30 de noviembre.

Según recoge el sondeo, un 43% de los entrevistados considera buena o muy buena la situación política del País Vasco, con un incremento semestral de 9 puntos, frente al 45% que la cree regular (con una caída semestral de 5 puntos), y un 9% que opina que es mala o muy mala. El 83% de los vascos cree que la situación política de Euskadi será igual que ahora, mientras que solo el 7% considera que será mejor, el mismo porcentaje que opina que será peor.

Los encuestados también valoran los pactos del PNV con el PSE-EE y el PP en Euskadi y en España. Al 34% de ellos les parece muy bien o bien la renovación del pacto PNV-PSE con el PP para aprobar los presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu, frente al 34,4% que le parece mal o muy mal.

Además, al 25% le parece muy bien o bien la renovación del acuerdo del PNV con el PP para aprobar los presupuestos generales del Estado, frente al 44% que lo considera mal o muy mal.

En cuanto al sentimiento de identidad territorial, un 38% se siente tan español como vasco, un 30% más vasco que español, y un 17% únicamente vasco, frente al 2% que dice sentirse únicamente español.

Preguntados por las preferencias sobre el modelo territorial, un 40% es partidario de más autonomía que en la actualidad, el 30% se decanta por la misma autonomía, y el 14% por un estado independiente en Euskadi.

Un 39% desea participar en un referéndum sobre la independencia de Euskadi, frente al 43% que no le gustaría. En ese hipotético referéndum, un 43% votaría en contra de la independencia, un 23% a favor y un 11% se abstendría. En ese sentido, un 78% ve poco o nada probable que Euskadi sea independiente en 2030, frente al 9% que lo considera muy o bastante probable.

Por otro lado, un 38,7% está muy o bastante de acuerdo con que la soberanía de la ciudadanía vasca no puede estar supeditada a la legalidad española, frente al 34,2% que opina lo contrario. Además, un 48,6% está muy o bastante de acuerdo con que cualquier reforma del Estatuto de Gernika debe respetar la legalidad y la Constitución española, frente al 35,3% que se posiciona en la postura contraria.

Para el 46,8% el encaje de Euskadi en el Estado español pasa obligatoriamente por la reforma de la Constitución española, y un 60% defiende que los derechos sociales, como la educación, vivienda o salud, deberían estar "blindados" por el Estatuto de Gernika.

CATALUÑA

Respecto al proceso catalán, un 58% está en contra de la proclamación unilateral de la república de Cataluña por el Parlament el pasado 27 de octubre, frente a un 24% que lo apoya. Además, un 62% ve bien o muy bien que se presenten los partidos independentistas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, y un 46% opina lo mismo sobre la convocatoria de estos comicios por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Asimismos, un 39% considera bien o muy bien el cese del Gobierno de la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el mismo porcentaje que apoya la celebración del referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña.

Para el 23% de los encuestados, el referéndum del 1-O es "legal", para el 54% "legítimo" y para el 52% "democrático". Por su parte, el 75% cree "legal" la aplicación del artículo 155, porcentaje que baja hasta el 44% entre quienes lo consideran "legítimo" y al 36% para quienes piensan que es "democrático".

Asimismo, un 38% cree bien o muy bien la decisión de algunas empresas y bancos catalanes de trasladar su sede social fuera de Cataluña, decisión rechazada por el 42% de los encuestados.

En cuanto a la actuación de los líderes y partidos políticos durante el procés, ninguno recibe la aprobación de los vascos, aunque el mejor valorado es Iñigo Urkullu (4,7), y el PNV (4,2), seguidos de Ada Colau (3,9) y EH Bildu (3,5). El PP (1,8), y Mariano Rajoy (1,8), son los peor valorados.

Para el 42% de los entrevistados, la solución al conflicto en Cataluña pasa por iniciar la reforma de la Constitución, para un 40% por un "diálogo bilateral sin condiciones entre el Gobierno español y la Generalitat", para el 37% por acordar un referéndum pactado entre el Ejecutivo que salga de las elecciones del 21-D y el Gobierno central, y para el 26% por el reconocimiento por parte de Cataluña de la legalidad vigente.

Como conclusión, los autores del sondeo consideran que la ciudadanía vasca, tanto la nacionalista como la no nacionalista, se siente "distanciada" del proceso seguido en Cataluña y "no cree que ese modelo sea bueno". Según han apuntado, la visión de los vascos es "muy crítica y cuestionadora de las consecuencias que ha tenido el haber realizado el procés como se ha hecho, creen que no es la manera, o que no obtiene los resultados deseados".

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Por otro lado, la calidad democrática en el País Vasco obtiene una puntuación de 6,18 sobre 10, mientras que los vascos suspenden, con un 3,7, la calidad de la democracia en España. Un 48% de los encuestados cree que la calidad de la democracia española seguirá igual en los próximos años, y un 38% opina que empeorará.

Por lo que respecta a la percepción de la corrupción en las instituciones del Estado, un 37% cree que hay mucha o bastante corrupción en el Gobierno Vasco, porcentaje que se eleva al 88% en lo que se refiere al Ejecutivo español. Por lo que respecta a diputaciones y ayuntamientos vascos, un 32 y un 30% de los encuestados, respectivamente, cree que se da "mucha o bastante".

Asimismo, solo las pequeñas empresas, la Universidad, la Ertzaintza y el Gobierno Vasco cuentan con la confianza de los encuestados, mientras que el resto de instituciones suspenden en este sentido. Las peor valoradas son la Monarquía (1,8), la Iglesia Católica (2,0), los partidos políticos (2,3), y el Gobierno central (2,4).

PROCESO DE PAZ

Por otro lado, un 83% de los encuestados está de acuerdo con que "en ningún caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines políticos", cifra que se mantiene estable, y el 45% afirma sentirse libre de expresar sus opiniones políticas en "cualquier situación", frente al 44% que dice no poder hacerlo.

Además, un 51% está poco o nada de acuerdo con que el mantenimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi "obstaculiza la paz y la normalización política", frente al 30% de los encuestados que se muestra muy o bastante de acuerdo con esta afirmación.

Sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno central respecto a los presos de ETA, un 35,5% es partidario de que cumplan íntegramente su condena, pero acercándoles a su lugar de residencia, y un 12,7% apoya que el Gobierno conceda una amnistía a todos los presos "arrepentidos" sin delitos de sangre.