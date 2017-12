Podemos cree que Carmena no se desanima a repetir por las críticas de los ediles

Madrid, 13 dic (EFE).- El secretario general de Podemos en Madrid, Jesús Montero, ha asegurado hoy que la alcaldesa, Manuela Carmena, no se "desanima" ante su decisión de repetir como candidata por las reivindicaciones de ediles de Ahora Madrid ya que, ha dicho, "la fuerza" de la regidora está en la gente que le pide continuar.

Jesús Montero se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en la puerta del Palacio de Cibeles tras mantener con la alcaldesa, Manuela Carmena, su última reunión como secretario general de Podemos en Madrid, un cargo que dejará el viernes en manos de Julio Rodríguez o Isabel Serra, los dos candidatos a sucederle.

El actual líder de Podemos en la capital, que consiguió en 2015 que la alcaldesa se presentase como cabeza de lista, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que ésta continúe otra legislatura.

"Le he transmitido la confianza de que, me releve quien me releve, el apoyo de Podemos Madrid a su labor como alcaldesa seguirá como hasta ahora o mejor", ha dicho el dirigente de Podemos en la capital, que también ha revelado que la alcaldesa le ha dicho que le produjo una "enorme satisfacción" conocer al exJemad, Julio Rodríguez, que parte como favorito para dirigir la formación.

"Esa serenidad que tienen ambos por su experiencia y su solvencia profesional hacen un Podemos más fuerte en nuestro caso, y son una garantía para Ahora Madrid y para Manuela (Carmena)", ha añadido el actual líder de Podemos en Madrid.

Esta semana, nueve ediles de Ahora Madrid han pedido en un manifiesto que la próxima candidatura sea una "estructura más democrática, plural y estable", que se elabore con un sistema de primarias proporcional y que construya un programa "colaborativo y participado".

Sobre este asunto, Jesús Montero ha dicho que hoy Ahora Madrid está gobernando y en el 2019 tiene que presentar una candidatura de Gobierno.

Y con respecto al sistema de primarias -que el sector de Ganemos quiere que sea mediante el método Dowdal, más representativo- ha dicho: "Entre Manuela y Dowdal lo tengo muy claro, a Manuela la conozco y al señor Dowdal no".

"No la desanima que determinados actores políticos reclamen, pero le ha sorprendido que antes de que nos pongamos a hablar del programa estemos hablando ya de los métodos para elegir los candidatos", ha dicho Montero cuando los periodistas le han preguntado si estas críticas afectaban al ánimo de Carmena de continuar.