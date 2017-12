La oposición siria acusa al Gobierno de evitar avances para una solución negociada

Ginebra, 13 dic (EFE).- La oposición siria que participa en las negociaciones de paz promovidas por la ONU en Ginebra acusó hoy al Gobierno de hacer todo lo posible para evitar cualquier avance en favor de una solución negociada y del fin del conflicto armado.

"Su negativa, su procrastinación y su terquedad en lograr algún progreso no es de ninguna utilidad, nadie lo acepta, en particular no lo aceptan los 23 millones de sirios", dijo el portavoz de la delegación opositora en las negociaciones, Yehia Aridi.

El representante opositor aseguró que en sus diálogos con el representante especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, quien actúa como mediador en este proceso, la oposición ha avanzado significativamente en las discusiones relativas a un reforma constitucional en Siria y la celebración de elecciones.

Ambas son cuestiones que forman parte del marco general establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para llegar a una resolución política de la guerra civil que estalló en Siria en 2011.

Según Aridi, su delegación ha avanzado en las discusiones sobre esos temas, pero ahora corresponde a la delegación del Gobierno sirio "ponerse al día para alcanzar nuestros avances".

Delegaciones del Gobierno y de la oposición siria participan desde finales de noviembre en Ginebra en la octava ronda de negociaciones convocada por De Mistura, pero todavía no se vislumbra un progreso real en este proceso diplomático.

Tras una reunión inicial con el mediador, la delegación gubernamental retornó a Damasco en protesta por los comentarios de sus rivales, que mantienen su posición de pedir que el presidente sirio, Bachar al Asad, abandone el poder.

Después de una semana de ausencia, durante la cual De Mistura continuó trabajando con la oposición, los representantes del régimen de Damasco retornaron a Ginebra y desde el pasado lunes se han reunido a diario con el representante de la ONU.

Las delegaciones no mantienen ningún contacto directo y esta ronda negociadora había sido vista como la oportunidad para superar esa etapa, pero el Gobierno sirio se niega a ello.

"No hablamos con la otra parte, sino con el mediador", confirmó Aridi.

El portavoz indicó que la reunión de mañana, que será la última de la actual serie de negociaciones, estará dedicada a la cuestión de la transición política en Siria, que los opositores siempre han visto como la oportunidad para propiciar la salida de Al Asad.