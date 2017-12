Sánchez pide votar a Iceta para que ganen "los olvidados" de Puigdemont

Sabadell (Barcelona), 13 dic (EFE).- El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy el voto para el candidato del PSC, Miquel Iceta, para que Cataluña vuelva a "unirse" y sea gobernada con "mano izquierda" y "a ritmo de justicia social, concordia, diálogo", y ganen así "los olvidados" del Govern de Carles Puigdemont.

El secretario general del PSOE ha protagonizado junto a Iceta un acto electoral de los socialistas en Sabadell, acompañados por la alcaldesa de Badia del Vallès (Barcelona), Eva Menor, y el candidato de la lista del PSC y primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña (JSC), Pol Gibert.

Un acto en el que Iceta ha avisado además a los partidos independentistas de que el 21D los catalanes no les van a "prorrogar el contrato" tras un "fracaso tan grande" y el "coste tremendo social, económico y político".

El líder del PSC ha sido arropado nuevamente por Sánchez, que en principio no debía regresar a Cataluña hasta el sábado, pero que ha decidido acudir también hoy a Sadabell, coincidiendo además con la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Cataluña.

"De las cuatro fuerzas que pueden ganar, solo una papeleta garantiza que ganen todos los catalanes, la papeleta de Iceta", ha señalado Sánchez. "Todos atacan a Iceta e incluso le critican que baile. Al final le critican porque le temen, porque si es presidente, Cataluña va a ser gobernada a ritmo de justicia social, concordia y diálogo".

Sánchez ha criticado que otros candidatos pidan el voto "para que ganen ellos", pero "la cuestión es que ganen los catalanes, que gane tu empleo, tu sanidad, tu educación, tu dependencia, que ganen el conjunto de catalanes, que ganen los olvidados del Govern secesionista. No se trata de ganar para volver a separar, sino de ganar para volver a unir, como hace Iceta", ha abundado.

Ha considerado pues que Cataluña requiere "menos crispación" y "necesita concordia, diálogo, compromiso y la mano izquierda de Miquel Iceta -ha apuntado-. Hagamos de la victoria socialista la victoria de la concordia y la convivencia que necesita este país".

Y, del mismo modo que hizo el pasado domingo en Lleida, ha vuelto a mostrar su apoyo a la propuesta de mejora de financiación autonómica planteada por el candidato socialista, ya que ha recordado que son las autonomías las que tienen las competencias en educación, servicios sociales, vivienda o sanidad.

"Cuando Miquel habla de que quiere mejor financiación, yo le apoyo, porque apoyo que haya un Estado del Bienestar fuerte en Cataluña. Por eso es importante. Y le exijo a Rajoy no solo que hable con Euskadi para aprobar cupo vasco, perfecto. Pero ahora toca no olvidarse de las otras 15 comunidades, sentarse con ellas y el PSOE y aprobar un nuevo marco de financiación que garantice los servicios públicos esenciales del conjunto de españoles, vivan donde vivan", ha aseverado.

Un "apoyo" de Sánchez a su propuesta de mejorar la financiación que ha agradecido Iceta, porque "nos habíamos quedado un poco solos. Los independentistas no quieren saber nada de la financiación de Cataluña porque están en otro país ya. Y los otros (Cs y PP) tampoco. Si la financiación quieres mejorar, a Iceta tienes que votar".

Por otro lado, Iceta ha lanzado un aviso a los partidos independentistas: "Tras un fracaso tan grande no sólo es que no habéis conseguido lo que queríais, sino que ha tenido un coste tremendo a nivel social, político y económico. No os toca seguir, no os vamos a prorrogar el contrato, vamos a tomar un rumbo distinto".

El dirigente socialista ha acusado a las fuerzas independentistas de haber "prometido" a los catalanes "una milonga que luego no ha pasado", como que "en 18 meses esto estaría arreglado, la UE nos recibiría con brazos abiertos, vendrían más empresas y, como decimos en catalán, a los perros los ataríamos con longanizas".

En cambio, ha lamentado que hayan "dividido" a los catalanes, las empresas "se hayan visto obligadas a moverse por miedo" y la imagen de Cataluña "se ha convertido en un lugar con problemas y follón"; y ha prometido que, si gobierna, se recuperará el "respeto para todas las ideas, todas las personas, la ley y las instituciones".