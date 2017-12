Iceta avisa al independentismo: "No os vamos a prorrogar el contrato"

Sabadell (Barcelona), 13 dic (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha avisado hoy a los partidos independentistas de que en las elecciones del 21 de diciembre los catalanes no les van a "prorrogar el contrato" tras un "fracaso tan grande" y el "coste tremendo social, económico y político".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arropado hoy a Iceta un acto electoral de los socialistas en Sabadell, acompañados por la alcaldesa de Badia del Vallès, Eva Menor, y el candidato de la lista del PSC y primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña (JSC), Pol Gibert.

"Tras un fracaso tan grande", ha dicho Iceta aludiendo a los partidos independentistas, "no sólo es que no habéis conseguido lo que queríais, sino que ha tenido un coste tremendo a nivel social, político y económico. No os toca seguir, no os vamos a prorrogar el contrato, vamos a tomar un rumbo distinto".

El dirigente socialista ha acusado a las fuerzas independentistas de haber "prometido" a los catalanes "una milonga que luego no ha pasado", como que "en 18 meses esto estaría arreglado, la UE nos recibiría con brazos abiertos, vendrían más empresas y, como decimos en catalán, a los perros los ataríamos con longanizas".

En cambio, ha lamentado que hayan "dividido" a los catalanes, las empresas "se hayan visto obligadas a moverse por miedo" y la imagen de Cataluña "se ha convertido en un lugar donde hay problemas y follón".

"Si eres progresista, vota a Iceta. Si eres socialista, vota a Iceta. Si eres catalanista, vota a Iceta. Si eres de izquierdas, vota a Iceta. Pero, sobre todo, si quieres que recuperemos el 'seny' de Cataluña, el que hizo grande a este país, vota a Iceta", ha dicho.

El candidato del PSC ha prometido que si gobierna, se recuperará el "respeto para todas las ideas, todas las personas, para la ley y las instituciones".

Y sobre su propuesta de mejora de la financiación, ha agradecido el "apoyo" de Pedro Sánchez, porque "nos habíamos quedado un poco solos. Los independentistas no quieren saber nada de la financiación de Cataluña porque están en otro país ya. Y los otros (Cs y PP) tampoco. Si la financiación quieres mejorar, a Iceta tienes que votar", ha sentenciado. EFE

