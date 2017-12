España ve desequilibrada la propuesta de reforma del asilo por poner "toda la carga" en los países fronterizos

13/12/2017 - 23:17

El Gobierno español considera que la propuesta de reforma de la política de asilo de la UE, en su estado actual, "está lejos todavía de ser un acuerdo equilibrado entre responsabilidad y solidaridad", porque pone "todo el acento y toda la carga en los países que defienden la frontera exterior".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, en una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para informar del Consejo Europeo que tendrá lugar el jueves y el viernes en Bruselas, y en el que habrá un debate abierto sobre el futuro de la política migratoria y de asilo.

En concreto, el Gobierno español rechaza que los países "de primera entrada", que son los que "defienden" la frontera y asumen la mayor parte de los costes, tengan además, como se pretende, "responsabilidad permanente sobre todos los que llegan". Ahora esa responsabilidad es solo de un año y después los refugiados pueden moverse.

En segundo lugar, España tampoco ve "adecuados" los criterios que se proponen para distribuir a los refugiados por países en caso de una eventual crisis como la de 2015, porque se propone distribuirlos "por PIB y población" sin tener en cuenta "los esfuerzos humanos, financieros y políticos" que hacen los países fronterizos.

Sobre este punto, ha dejado claro que el problema del Ejecutivo español no son "las cuotas como tales" sino los criterios de distribución. Además, ha puntualizado, ante las preguntas de los parlamentarios, que aún no está definido si habrá o no un sistema de cuotas o cuándo se desencadenarán.

Con todo, ha asegurado que el Gobierno español será "constructivo", negociará esta reforma del llamado reglamento de Dublín y aplicará lo que se acuerde en la medida de sus posibilidades, no como "otros países que una vez aprobado no lo han aplicado".

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE discutirán el jueves sobre esta reforma tras recibir una carta de presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que abre la puerta a aparcar el sistema de cuotas obligatorias para ver si así es posible avanzar en las negociaciones para reformar la política de asilo.

LAS CUOTAS SON UN SISTEMA "COMPLICADO"

Toledo ha puntualizado que Tusk no dice que se elimine el sistema de cuotas sino que "se ha demostrado poco efectivo". Y, aunque no ha querido dar la opinión del Gobierno español, ha recordado que España siempre ha dicho que el sistema le parece "muy complicado" y que así se ha demostrado. "Ayer llegaron otros 27 desde Grecia y tenemos ofertados 500 cada mes, traemos a los que podemos", ha añadido.

En todo caso, sí ha destacado que el Gobierno español ha conseguido que en este debate se diferencie "muy bien" entre el problema de los refugiados, que requieren protección, y la inmigración irregular, que debe tratarse con diálogo, cooperación con los países de origen y tránsito, protección de las fronteras y retornos.

Además, ha avanzado que, en el debate sobre las próximas perspectivas financieras de la UE -el presupuesto plurianual que empezará a negociarse el próximo mayo--, el Ejecutivo se va a pronunciar a favor de un instrumento financiero "potente y flexible" para responder al reto de las migraciones y el asilo.