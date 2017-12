21-D.- El exlíder de Podem pide el voto para los partidos independentistas o "gana Rajoy"

14/12/2017 - 13:58

Carga contra los 'comuns' y exhibe sintonía con ERC para impulsar un "proceso constituyente"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El exsecretario general de Podem Albano-Dante Fachin ha pedido votar a los soberanistas en las elecciones catalanas: "Si los partidos independentistas no ganan con claridad el día 21 de diciembre, gana Rajoy, y lo demás son excusas y lo demás es hacerse trampas".

Lo ha dicho este jueves en un acto de campaña de ERC en los Jardins Tete Montoliu de Barcelona junto a la 'número dos' de los republicanos, Marta Rovira, y ambos han defendido impulsar tras los comicios un "proceso constituyente" en Cataluña con protagonismo de la ciudadanía.

Fachin también ha cargado contra la candidatura de los 'comuns' --de la que forma parte su antiguo partido, Podem-- asegurando que cada voto para Xavier Domènech beneficia a Mariano Rajoy, porque es "ayudar a que salga derrotado el proyecto al que más teme" el presidente del Gobierno: el soberanismo y el derecho a decidir.

El exsecretario general de Podem ha lanzado numerosas críticas hacia sus excompañeros de proyecto político, como por ejemplo que no se volcaran en el referéndum del 1 de octubre, y les ha reprochado que defender aquella votación también es defender los derechos sociales de Catalunya.

"De Cs y el PP no espero nada, pero me da pena que una formación de izquierdas no tenga claro que lo que pasó el 1 de octubre también va contra los derechos sociales", ha concluido Fachin, que ve incompatible que los 'comuns' prioricen la agenda social y, a la vez, no defiendan con vehemencia el 1-O.

Fachin ha argumentado que hubo cargas en los colegios electorales para defender la unidad de España pero también para defender las empresas del Ibex 35, y ha advertido a Domènech de que son estas empresas las que "no dejan poner la agenda social en el centro".

Ha criticado también al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por no haber apoyado el referéndum y ha asegurado que, como él, se puede no ser independentista y votar a partidos independentistas: "En estas elecciones pasará en miles y miles de casos".

Fachin argumenta que lo que sólo le garantizan los partidos independentistas es que, tras los comicios, habrá un proceso constituyente que le dejará "decidir" como quiere que sea su futuro, y para él esto es fundamental y además lo considera muy de izquierdas.

El exsecretario general de Podem dejó el partido por discrepancias con la línea estratégica de la dirección estatal sobre Catalunya, y aunque tuvo ofertas para concurrir en los comicios con la CUP y con ERC declinó aceptarlas; no estará en el próximo Parlament, pero avisa: "Tengo una cuenta en Youtube y os vigilaré".

La 'número dos' de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha coincidido con Fachin en pedir el voto para los independentistas concluyendo que es necesario lograr un "mandato muy potente para que no haya duda de que los ciudadanos tienen que decidir".

CONTRA LA CONSTITUCIÓN

Rovira y Fachin ha exhibido su sintonía a la hora de defender que se impulse un "proceso constituyente" en Cataluña tras las elecciones, protagonizado por la ciudadanía, y que derive en una constitución catalana que recoja mejoras respecto al marco actual en temas como la sanidad o la participación ciudadana.

Los dos también han coincidido en criticar la Constitución Española: Rovira ha considerado que se utiliza la defensa de la unidad de España para atacar derechos y libertades fundamentales, mientras que Fachin ha criticado que es una Carta Magna redactada por "militares".

Rovira ha propuesto que este proceso sirva para "constitucionalizar derechos que son básicos para la ciudadanía" y que ahora no están garantizados, a su juicio, mientras que Fachin ha defendido que debe servir para blindarse de cara a la acción de los lobbies, por ejemplo, sanitarios.

La republicana ha presentado un proceso constituyente con tres grandes fases: una gran deliberación ciudadana, un debate en las instituciones sobre el tema, y un tercero que culmine en una constitución catalana, y ve posible hacer todo esto en la próxima legislatura.

El PARLAMENT ES "UNA COLONIA"

Fachin no es independentista pero lamenta que el Parlament está sometido al Congreso cuando, a su juicio, debería tener el poder de hacer las leyes sociales que ha hecho contra la pobreza energética sin ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

También ha criticado que el Congreso de los Diputados fue colonizado por Alemania cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución: "Quiero que el Congreso deje de ser una colonia de Alemania y, a su vez, que el Parlament deje de ser una colonia del Congreso.