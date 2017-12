ERC y PDeCAT critican la "incoherencia" de Iceta pidiendo en campaña indultos para los encausados por el procès

14/12/2017 - 14:04

Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han censurado este jueves la "incoherencia" del candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, por haber prometido en plena campaña indultos para los exconsellers catalanes y los líderes de ANC y Ómnium Cultural encausados por el procès y, sin embargo, el PSOE no haya impulsado ninguna acción parlamentaria contra este "atropello" a los derechos civiles.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

En los pasillos del Congreso, el portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha comparado al PSOE con "esas mantas que cubren los pies o la boca, pero no pueden cubrir los pies y la boca a la vez, y esas incoherencias se expresan incluso en plena campaña electoral".

El independentista catalán considera "una mala pasada" que el PSOE ponga "piedras en el camino" no apoyando la propuesta de Iceta. "Iceta busca tender puentes pero en su propia casa tiene algún fuego amigo que le cuestiona", ha dicho.

En esta misma línea, el portavoz de ERC, Joan Tardá, considera que lo relevante es que Iceta no haya mostrado "una mayor solidaridad e indignación" con los encarcelados y que el PSOE no haya promovido ninguna acción parlamentaria "denunciando el atropello a los derechos civiles", lo cual significa "que personas honradas y que no están sujetas a ninguna sentencia estén privadas de libertad".