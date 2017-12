El Gobierno de Madrid no aprueba finalmente el PEF por "cuestiones técnicas"

Madrid, 14 dic (EFE).- La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid no ha aprobado hoy finalmente el plan económico financiero (PEF) de la ciudad, tal y como estaba previsto, una situación que según la portavoz municipal no se debe a diferencias internas sino a "cuestiones técnicas" y a intercambios de información con Hacienda.

Rita Maestre, portavoz del equipo de Gobierno de Manuela Carmena, ha informado hoy a los periodistas de que por el momento no se ha convocado el Pleno extraordinario que deberá aprobar los ajustes en las cuentas para volver a la senda de gasto y poner fin a la tutela que el departamento que dirige Cristóbal Montoro ejerce sobre las cuentas municipales.

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, informó ayer de que el lunes se aprobaría el plan en un pleno extraordinario. Sin embargo, según ha reconocido la portavoz, por el momento no se han producido los pasos necesarios para convocar ese Pleno.

"No se ha hecho el trabajo técnico de subir la información e ir recogiendo las respuestas. Como aún se está en ese proceso, aún no se ha aprobado el PEF y por lo tanto no se han dado los pasos posteriores, lo cual no significa que no se vayan a dar", ha dicho al respecto la portavoz municipal, que ha negado discusiones internas sobre el asunto.

"Estamos en la fase 1, que es el trabajo técnico con el Ministerio. Cuando eso termine, todo lo demás se pondrá en marcha. Esa es la única razón por la que se preveía que se iba a aprobar en Junta de Gobierno y no se ha aprobado", ha insistido la portavoz cuando los periodistas le han preguntado si el retraso se ha debido a tensiones internas del Gobierno.

Además, la portavoz municipal ha garantizado que el plan económico financiero se va a aprobar antes del final de año, "a la menor brevedad".

A raíz del incumplimiento en 2015 y 2016 de la regla de gasto, que impide que el gasto de los consistorios crezca por encima de la tasa de referencia del PIB aunque haya superávit, Hacienda indicó al Ayuntamiento que tenía que presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el acatamiento de esta norma.

El Ayuntamiento ha inmovilizado en noviembre y diciembre un total de 306,9 millones de las cuentas municipales, 133,9 de ellos pendientes de ser aprobados en Pleno, aunque esta semana no ha comunicado a Hacienda nuevas partidas.

En total el departamento de Cristóbal Montoro pide retirar 365 millones de euros del presupuesto de 2017 por lo que estarían pendientes 58,1 millones.