Unidos Podemos insta a Iceta a "aclararse" porque no se puede apoyar el 155 y proponer indultos

14/12/2017 - 14:47

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha instado este jueves al candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, a "aclararse" porque, desde su punto de vista, la propuesta del socialista de indultar a los exmiembros del Gobierno catalán investigados por el 'procés' no es compatible con su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Lo que deben hacer Iceta y el PSOE es aclararse porque por una parte comparten con el PP y Ciudadanos la estrategia autoritaria del 155 y por otra ahora nos hablan de indultos", ha comentado Montero en el Congreso, al ser preguntada por esta cuestión.

Montero ha insistido en que en este momento "hay personas en la cárcel que no deberían estarlo" y en que los "problemas políticos" deben resolverse mediante soluciones políticas y no judiciales. En este contexto, ha mostrado su deseo de que Iceta y el PSOE "se aclaren" y acaben poniéndose "del lado del respeto a la democracia y la libertad y no de soluciones autoritarias".