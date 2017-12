Rita Maestre sobre una posible crisis de Gobierno: "Ese escenario no existe"

Madrid, 14 dic (EFE).- La portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dicho hoy a los periodistas sobre una hipotética crisis en el gobierno de Ahora Madrid que hay temas de los que se hablan que no son reales. "Ese escenario no existe", ha respondido cuando le han preguntado sobre si cambiará el Gobierno.

La portavoz municipal se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno cuando los periodistas le han preguntado en qué modo afectan al Ejecutivo local las críticas cruzadas de los distintos actores políticos que forman Ahora Madrid y si se plantea un cambio de Gobierno.

Esta semana, en pleno proceso interno de Podemos, nueve ediles de Ahora Madrid suscribieron un manifiesto donde pedían que la futura candidatura fuese un "actor político" con "vocación de confluencia", con un sistema de primarias proporcional y que se construyese un programa "colaborativo y participado".

Ayer, tras entrevistarse con la alcaldesa, Manuela Carmena, el secretario general de Podemos en Madrid, Jesús Montero, instó a IU a decidir si "su apuesta estratégica" es estar del lado del "bloque social y de progreso" que a su juicio representa Podemos, o si está con Ganemos, y aseguró que hay concejales en Ahora Madrid que hacen labor de oposición al gobierno local.

Cuando los periodistas le han preguntado cómo afecta al gobierno municipal esa situación interna, la portavoz ha respondido que "en la Junta de Gobierno no se habla de un comunicado" y "no se discute de nada más que no sea en primer lugar la aprobación y discusión del orden del día y en segundo lugar cuestiones que van a futuro, cuestiones estratégicas y temas transversales".

"Se habla de gobernar la ciudad de Madrid", ha dicho Rita Maestre, que en referencia a las preguntas sobre la crisis interna, ha advertido a los periodistas: "Cuando uno anuncia mucho una cosa que luego no se va a producir queda erosionada la credibilidad".

"Ese escenario al que aludís no existe en la realidad, ni en la Junta de Gobierno ni en el equipo de Gobierno", ha dicho Rita Maestre, que ha considerado además que "la realidad acaba imponiéndose sobre las premisas que no son ciertas".

La portavoz municipal ha rechazado posicionarse sobre las palabras del secretario general de su formación en Madrid, Jesús Montero, ya que considera que no forma parte de su tarea como portavoz del gobierno local opinar sobre esas cuestiones.