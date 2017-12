Rull (JuntsxCat) evita el choque con ERC pero solo contempla la investidura de Puigdemont

14/12/2017 - 15:15

Ve necesario, pero no suficiente, que gane el soberanismo para dificultar la detención de Puigdemont BARCELONA, 14 (EUROAPA PRESS) El candidato número seis de JuntsxCat por Barcelona, Josep Rull, ha evitado este jueves cualquier crítica a ERC sobre quién debe ser el presidente de la Generalitat si gana el soberanismo tras el 21 de diciembre, pero ha dejado claro que no contempla otro escenario que no sea la investidura de Carles Puigdemont.

"No nos negamos a investir a nadie, pero nosotros queremos investir al presidente legítimo de Cataluña. Respetamos a todas las fuerzas, especialmente ERC, con quien hemos compartido muchas cosas, pero nuestra voluntad es ganar las elecciones", ha recalcado el exconseller, que ha destacado que si contemplaran otro escenario avalarían la aplicación del 155 en Cataluña.

Para Rull, es condición necesaria, aunque no suficiente, que el 21 de diciembre haya una victoria del soberanismo para que Puigdemont y los consellers cesados que están en Bruselas puedan volver y para que los que están encarcelados puedan salir.

"Deberían pasar más cosas, pero si no se ganan estas elecciones no podrá volver, se complicará la salida de la prisión de los que están allí y se abren expectativas muy negativa para los que nos tienen que juzgar", ha advertido.

A su juicio, una victoria sólida del soberanismo dificultaría que Puigdemont fuese detenido, pese a existir que hay "una amenaza muy seria" de que así sea, pero no ha querido aclarar si habría nuevas elecciones en Cataluña si le detuvieran teniendo en cuenta que JuntsxCat solo prevé investir a su candidato como presidente.

"Veremos cuáles son las circunstancias", se ha limitado a afirmar en rueda de prensa en Efe, donde ha acusado al Ministerio del Interior de refugiarse en las fuerzas de seguridad y en el Código Penal si prevé reforzar las fronteras para evitar la vuelta de Puigdemont, lo que considera inaudito.

LIBERTADES POLÍTICAS LIMITADAS

Sobre que el TS no haya permitido al número dos de JuntsxCat, Jordi Sànchez, salir de la prisión para hacer campaña, Rull cree que se evidencia que se limitan las libertades políticas en esta campaña y que no hay igualdad de oportunidades para los candidatos soberanistas.

"Puede que haya quien esté entusiasmado y podrá hacer campaña en toda su plenitud, cuando la nuestra está llena de limitaciones", ha destacado, tras apelar de nuevo a los ciudadanos a votar el 21 de diciembre para restablecer, ha dicho, la normalidad democrática en Cataluña.

También ha considerado deseable que el TS citara a declarar antes del 11 de enero al exconseller de Interior Joaquim Forn, a Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para tomarles declaración y revisar las medidas cautelares impuestas.

ICETA NOS DA POR "SENTENCIADOS"

En relación al anuncio del candidato del PSC, Miquel Iceta, de que pedirá el indulto para todos ellos, lo ha criticado porque considera que los da por sentenciados: "Hablar de indultos equivale a que somos culpables y nos da por sentenciados. Si nos quería ayudar, más que ayudar a su conciencia, nos ha perjudicado".

"Los indultos solo los tienen los culpables, y nosotros no somos culpables, y demostraremos nuestra inocencia en toda partes, ante la justicia española, ante el TS y donde sea necesario", ha zanjado.