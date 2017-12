Merkel responde a la propuesta de Tusk sobre migración pidiendo "solidaridad"

Bruselas, 14 dic (EFE).- La canciller de Alemania, Angela Merkel, reclamó hoy más "solidaridad" entre los países de la Unión Europea (UE) en materia migratoria, en respuesta a las ideas planteadas por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para avanzar en ese ámbito, un tema que hoy debatirán los líderes en la cumbre europea.

Tusk abogó esta semana por acabar con las cuotas de reparto de refugiados entre los países miembros frente al criterio de la Comisión Europea (CE), al considerar que son "ineficientes" y que crean división entre los socios comunitarios.

A su entrada a la reunión de líderes en Bruselas, Merkel defendió la "solidaridad" no sólo en "el ordenamiento y gestión" de los flujos migratorios, sino también entre los estados del bloque.

"No puede ser que no haya solidaridad interna", argumentó la líder, que afirmó que "han pasado muchas cosas" en este ámbito, que los países fronterizos de la UE soportan mucha presión migratoria y que el protocolo de Dublín, que regula la política de asilo, "no funciona".

Merkel se mostró más ambigua con respecto a las reformas de la eurozona, aunque subrayó que considera importante "reforzar la unión económica y monetaria".

Frente a otras propuestas, que piden un presupuesto común y un ministro de Finanzas para la eurozona, la canciller alemana indicó que su intención era poner sobre la mesa en este debate la importancia de "no hablar sólo de dinero", sino también de otras cuestiones como "competitividad" y "eficiencia".

En su opinión, es importante mejorar la competitividad de la zona euro y trabajar en homogeneizar sus distintas economías.

Con respecto al acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido, la canciller consideró positivo el avance anunciado esta semana por el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, en relación al "brexit".

Además, añadió que hay "buenas opciones" de que ahora que se han cerrado las cuestiones previas, entre las que se encontraba la factura del divorcio, se pase ahora a la "segunda fase" de las negociaciones, que debe incluir un pacto sobre las futuras relaciones y un tratado comercial bilateral.