Fachin y candidatos de ERC critican a PDeCAT por no querer cambiar la sanidad

Barcelona, 14 dic (EFE).- El exlíder de Podem y actual portavoz de la plataforma Som Alternativa, Albano Dante Fachin, y los candidatos de ERC han coincidido hoy en criticar al PDeCAT por haber "presionado" durante esta última legislatura a fin de no cambiar el modelo sanitario catalán para preservar su carácter público.

En un coloquio celebrado en los Jardines Tete Montoliu de Barcelona ante un centenar de personas, en el que han participado la principal candidata de ERC, Marta Rovira, y Fachin, se ha visualizado la coincidencia de ambos dirigentes de la izquierda catalana en aspectos como la defensa de "la soberanía de Cataluña" pero también de las políticas a impulsar después del día 21.

Según Albano Dante Fachin, él piensa votar a un partido independentista aunque no es favorable a la independencia, porque "si los partidos independentistas no ganan con claridad el 21D, y no hay una mayoría independentista, gana Mariano Rajoy (PP), y esto es así, y lo demás son tonterías".

"Cada voto que no vaya a parar a los partidos independentistas será utilizado para imponer los dictados del bloque del 155" y esto, ha precisado, "no sólo con respecto a la soberanía de Cataluña, sino también con sus políticas de derechas".

Al hablar precisamente del "proceso constituyente" que preconizan los partidos independentistas pero también 'los comunes' y las políticas a desarrollar en la próxima legislatura, la candidata de ERC por Girona y dirigente de MES, Magda Casamitjana, ha lanzado una crítica contra los antiguos socios del PDeCAT por "dificultar" algunas reformas en el ámbito sanitario.

"En JxSí hicimos -ha asegurado- un buen trabajo en el ámbito sanitario, pero es evidente que éramos mitad y mitad, y que a veces recibíamos fuertes presiones del PDeCAT porque no quería llegar hasta dónde deseábamos ERC y los demás partidos de la izquierda".

Casamitjana ha explicado que "las dificultades se producían al comprobar que los representantes del PDeCAT disponían de mayoría" para defender el actual modelo sanitario catalán defendido conjuntamente durante muchos años por CiU y también por el PSC.

"Pues bien, ahora vemos cómo, de golpe, Marina Geli y Boi Ruiz (ambos exconsellers de Salud por el PSC y por CiU, respectivamente) están en el mismo bando", ha subrayado.

Albano Dante Fachin ha coincidido en esta crítica y se ha preguntado: "¿cómo blindamos a un conseller ante los 'lobbys' de la sanidad privada que hacen negocio con nuestra salud, y de las presiones de Convergència vía 'lobbys'?".

Marta Rovira ha defendido la necesidad de que cuestiones como el carácter público del sistema sanitario y que sea universal forme parte de "un proceso constituyente de abajo arriba, porque una revolución democrática que empieza en las calles e incide en la agenda política, no puedo imaginarme que se traduzca en una Constitución como la española elaborada en un despacho".

Según Rovira, hay que fijarse en los modelos de elaboración de constituciones como la islandesa o la irlandesa, y no en la española, la cual, ha afirmado, "se utiliza como instrumento para coartar derechos políticos y restringirlos".

"Son los ciudadanos y no un grupo de políticos los que tienen que decidir si mandan los oligopolios, el Ibex 35 y los intereses de unos pocos, o bien la gran mayoría de los catalanes", ha añadido.