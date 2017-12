CSIF pide a Colau disculparse por el caso de Rodrigo Lanza y por "defenderle"

14/12/2017 - 15:42

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se disculpe por el caso de Rodrigo Lanza, detenido como presunto autor de la agresión que provocó la muerte de Víctor Laínez, ocurrida el 8 de diciembre en Zaragoza, y porque le defendió anteriormente en el documental 'Ciutat Morta'.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

En un comunicado este jueves, ha asegurado que el movimiento que se creó alrededor de Rodrigo Lanza tenía la única intención de dar a conocer BComú, y utilizar el documental para debilitar el Gobierno del exalcalde de CiU Xavier Trias y al PSC, que gobernaba cuando se produjeron los hechos que se relatan en 'Ciutat Morta'.

Asimismo, ha pedido la dimisión del teniente de alcalde de Derechos Sociales, Jaume Asens, por "impulsar" el documental, y de la misma Colau como concejal de Seguridad, y ha insistido en que la Guardia Urbana no puede estar liderada por personas que no creen en la seguridad y que no la saben gestionar.