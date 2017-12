Austria rechaza "categóricamente" que las cuotas de refugiados sean ineficaces

Bruselas, 14 dic (EFE).- El canciller federal de Austria, Christian Kern, rechazó hoy "categóricamente" el planteamiento del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de que la reubicación de refugiados mediante cuotas obligatorias es ineficaz y divide a los socios.

A su llegada a la cumbre europea en Bruselas, el socialdemócrata calificó de "desafortunada" la carta que Tusk envió como invitación a los líderes europeos, en la que llama a concluir que el sistema de cuotas obligatorias es ineficaz y divide a los Veintiocho.

"Lo rechazo categóricamente. Es incomprensible para nosotros, pues la Unión Europea consiste en que aprovechamos juntos las ventajas y nos repartimos la carga. No puede ser que uno no colabore cuando no le gusta la carga, la cooperación conjunta no puede funcionar así", dijo.

"Vamos a insistir en que se lleve a cabo el reparto de refugiados", dijo el socialdemócrata, que participa por última vez en una cumbre europea ante la inminente formación de un Gobierno de coalición en Austria entre conservadores y la ultraderecha.

Añadió que para defender las fronteras y abordar los problemas relacionados con el flujo de refugiados "se necesitará dinero", aunque rechazó la propuesta del grupo de Visegrado (Hungría, Eslovaquia, Chequia y Polonia) de dar cerca de 36 millones de euros para apoyar la labor de la Unión Europea (UE) en este campo.

"Con 36 millones de euros no puedes comprar tu salida de una decisión europea, se trata de las reglas del juego fundamentales, que deben ser cumplidas, eso es importante para nosotros, se trata de solidaridad con Italia y Grecia", dijo Kern.

"Si algunos dicen ahora que eso no les interesa, pues eso no puede funcionar, porque la próxima vez podría haber decisiones europeas que no le interesen a los países contribuyentes netos" concluyó Kern.

Por otra parte, el canciller austríaco dijo que el derecho a veto del Parlamento británico al acuerdo sobre el "brexit" "no limitará" las negociaciones entre las partes, aunque expresó su esperanza de que la salida del Reino Unido de la UE pueda ser revertida.

"Creo que este pastel (el 'brexit') aún no está comido, al final los británicos posiblemente se den cuenta que el 'brexit' no es la mejor solución para el país", aseguró Kern.