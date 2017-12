El Gobierno sirio cuestiona el mandato del enviado especial de la ONU

Ginebra, 14 dic (EFE).- El Gobierno sirio cuestionó hoy el mandato de Staffan de Mistura como mediador de la ONU para Siria, después de sus declaraciones a un medio de comunicación en las que pedía a Rusia "presionar" al régimen de Damasco para que acepte una nueva Constitución y nuevas elecciones.

"Hemos dejado claro al enviado especial (...) que insistir en tales posiciones, y me refiero a su declaración, hará descarrilar su mandato como mediador en las negociaciones" de paz entre el Gobierno y la oposición siria bajo en Ginebra, dijo el negociador jefe sirio, Bachar al Yafari, al término de la octava ronda de diálogo auspiciado por la ONU en Ginebra.

De Mistura, que pidió a las dos partes no hacer declaraciones a los medios durante la nueva ronda de diálogo, dijo anoche en la radiotelevisión pública suiza RTS que la recuperación de buena parte del territorio sirio por parte de Damasco con la ayuda de Rusia no es suficiente y que ahora Moscú "debe ganar la paz" en ese país, y "presionar" y "convencer" al Gobierno sirio de que "no tiene tiempo que perder".