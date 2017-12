Iceta defiende los indultos para "reconciliar" pese a las críticas de dos bloques

Barcelona, 14 dic (EFE).- El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, se ha reafirmado hoy en apostar por pedir indultos para los dirigentes soberanistas si son condenados, en aras de la "reconciliación", pese a las críticas recibidas tanto desde el bloque independentista como desde el constitucionalista.

Justamente hoy, la justicia belga ha retirado, a petición de las autoridades españolas, la solicitud de extradición de Carles Puigdemont y de los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bélgica, mientras que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado para el 11 de enero a Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez para tomarles declaración.

Además, el Supremo le ha negado el permiso para salir en libertad y poder hacer campaña en las elecciones catalanas a Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya, que se encuentra en prisión preventiva por su imputación en el caso abierto por el proceso independentista.

En este contexto de novedades judiciales, y aunque no era la primera vez que lo planteaba en campaña, ayer Iceta vio cómo se encendía la polémica al explicar que, si es president, pedirá el indulto para los dirigentes independentistas "si hay sentencia condenatoria", al considerar que en Cataluña se tienen que "cerrar heridas y resolver problemas".

Hoy, y pese a las críticas desde diferentes flancos, Iceta ha suscrito sus propias palabras: "Hay quien me critica por pedir el indulto, pero alguien en Cataluña debe pensar en cómo coseremos las heridas. Y no me importa pagar un precio por pensar en escenarios de reconciliación. No lo hago en función de lo que otros hagan o no, sino porque estoy absolutamente convencido".

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha rebajado a una mera propuesta electoral la reflexión de Iceta y ha dicho que hay que diferenciar los tiempos políticos de los tiempos de la justicia.

"Es una propuesta que se hace en campaña electoral y no hay que verla de otra manera", ha afirmado Robles en el Congreso.

Una de las voces que han criticado a Iceta por sus palabras ha sido el conseller cesado y número 6 de Junts per Catalunya (JxCat), Josep Rull, precisamente uno de los independentistas que afronta un proceso judicial.

"No sé si así limpiará su conciencia, pero seguro que a nosotros no nos ayuda. Pidiendo el indulto, Miquel Iceta nos está condenando, porque pueden optar al indulto aquellos que han sido condenados. Y nosotros no somos culpables de rebelión, ni de sedición, ni de malversación, ni de los demás delitos que se nos imputan", ha recalcado Rull, en una rueda de prensa organizada por Efe.

Desde el Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tachado de "ocurrencia" el planteamiento de Iceta y ha pedido que se deje trabajar a los jueces.

El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha afirmado que Iceta "pone en riesgo" la posibilidad de formar un Govern constitucionalista tras el 21D, con su defensa del indulto para unos investigados por causas independentistas que "se han saltado la ley" y han provocado "la mayor crisis social, política y económica" en Cataluña.

Mientras tanto, la cabeza de lista de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido el voto para la formación naranja como una "herramienta" para "enterrar los insultos machistas" y ha defendido la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la igualdad de género.

"Tenemos ahora una herramienta para acabar con estos insultos que es el voto naranja. El 21 de diciembre cambiaremos sus insultos machistas, sus ataques y sus amenazas por nuestra convivencia, nuestro proyecto y nuestro 'seny' catalán", ha asegurado.

Por su parte, el candidato de los comunes, Xavier Domènech, ha llamado a ERC y PSC a "salir de donde están" para formar después del 21-D "un gobierno transversal que tenga la agenda social en el centro" y que pueda reunir a "independientes de referencia".

El cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 21D, Carles Riera, ha afirmado hoy que es "moralmente insostenible" un escenario en el que el independentismo "claudique" ante el Estado, "se retracte" de la proclamación de la "república catalana" y acepte "acatar la Constitución y el 155".