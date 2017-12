Iceta: "Si hay una persona responsable del artículo 155 es Puigdemont"

Sant Joan Despí (Barcelona), 14 dic (EFE).- El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que "si hay una persona responsable de la aplicación del artículo 155 de la Constitución es Carles Puigdemont", por lo que "antes que derivar su responsabilidad a otros debería hacer examen de consciencia".

El expresidente catalán y número uno de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, acusó ayer a Miquel Iceta de haberla armado "tan gorda" con el 155 que será "la vergüenza" la que le pedirá su dimisión, y ha augurado asimismo que la "república" catalana acabará "jubilando" al socialista.

Iceta ha participado en un acto sobre medio ambiente en Sant Joan Despí, junto al alcalde de la ciudad, Antoni Poveda, tras el cual ha respondido a preguntas de los periodistas y, pese a recordar que él está haciendo "una campaña en positivo" y sin "descalificar" a sus adversarios, sí ha querido responder a los "ataques injustificados" de Puigdemont.

"Si hay una persona responsable del 155 es Puigdemont y todo el mundo lo sabe", ha señalado. "Realmente hay algo que no acabo de entender: cuando se nos ataca haciéndonos en teoría responsables del 155. Sólo hay un responsable un responsable y es ese hombre que, pudiendo convocar él las elecciones y habiendo evitado una declaración de independencia, habría hecho innecesario el 155".

Iceta ha instado así al expresidente catalán que "antes de derivar su responsabilidad a otros, debería hacer examen de consciencia".

Ha dicho en este sentido que "algún día espero que nos expliquen la verdad, por qué a las 2.30 horas de la madrugada el equipo que dirigía el procés decidió que la mejor salida para todos era convocar elecciones y por qué por la mañana se echaron atrás".

"Nos ha dicho después que no había garantías. ¿Y tomasteis la decisiones de convocar sin garantías? Se están buscando excusas para no responsabilizarse de las consecuencias de los propios actos", ha aseverado. "No podemos aceptar responsabilidades sobre decisiones que no solo no hemos tomado, sino que alertamos durante años que no se tomaran".

Por otro lado, ha respondido al llamamiento del candidato de los comunes, Xavier Domènech, a ERC y PSC a "salir de donde están" para formar después del 21D "un gobierno transversal".

Iceta le ha recordado que tanto ERC como él ya le han dicho en varias ocasiones que "este esquema no funcionará", sobre todo porque "el proyecto y programa político de ERC hacen imposible un acuerdo de los socialistas con ellos. Las cosas son como son".

"No es esquema de gobierno lógico ni sensato para la legislatura", ha insistido el líder del PSC, que se ha mostrado irónico sobre las palabras de Xavier García Albiol de que tras las elecciones le llamará a él y a Inés Arrimadas para explorar un acuerdo de gobierno si los tres partidos suman mayoría.

Iceta ha afirmado que espera que Albiol le llame el 21D para "felicitarme por la victoria", y aunque ha asegurado que se deberá dialogar "con todos" tras el 21D, eso "no quiere decir que todo el mundo pueda formar parte de un gobierno o una mayoría que invista a un presidente". EFE

acl/rq/jlg