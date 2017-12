El exvicepresidente balear achaca su dimisión a una "gran presión y desgaste"

Palma, 14 dic (EFE).- "Hasta aquí he podido llegar", ha afirmado hoy Biel Barceló al explicar que en su decisión de dimitir como vicepresidente del Govern balear y conseller de Turismo por viajar invitado a la República Dominicana también han influido las crisis previas en su departamento por los casos Contratos y Cursach.

"Ha habido una gran presión y un gran desgaste, y eso se ha ido acumulando", ha señalado Barceló, quien sobre sus vacaciones en Punta Cana pagadas por Globalia ha insistido en que las aceptó "a título personal" como colaborador de un programa deportivo.

Aunque los códigos éticos del Govern y de su partido, MÉS per Mallorca, prohíben recibir regalos que cuesten más de 50 euros, el dimisionario ha eludido aclarar si, a su juicio, ha vulnerado esas normas.

No obstante, ha subrayado que ha asumido la responsabilidad de "no calibrar" las consecuencias de su viaje y ha renunciado al cargo porque su permanencia sería negativa tanto para el Govern de coalición (formado por PSIB y MÉS per Mallorca, con el apoyo externo de Podemos y MÉS per Menorca) como para el "proyecto político" de MÉS per Menorca.

En su última comparecencia como vicepresidente, ha manifestado que ni la presidenta autonómica, Francina Armengol, ni la ejecutiva de su partido le han pedido la dimisión porque él se adelantó presentándola.

"Lo mejor era que dimitiera", porque las críticas en su propio entorno político, de los socios de Podemos, y de toda la oposición por el viaje invitado al Caribe "hacían daño al proyecto", ha incidido Barceló.

Acompañado por buena parte de su equipo, el conseller de Innovación, Investigación y Turismo ha elogiado la gestión del Govern en general y sus propios logros, entre los que ha apuntado la implantación del impuesto sobre estancias turísticas, la regulación del alquiler vacacional y los avances en innovación e investigación, objetivos que por sí solos "justifican una legislatura".

"He hecho todo lo que he podido", ha asegurado el dimitido, que se mantendrá como diputado de MÉS per Mallorca hasta la aprobación la próxima semana de los presupuestos autonómicos para 2018, y después abrirá un periodo de "reflexión" para decidir su futuro político y personal.

Ante las preguntas de los numerosos periodistas congregados en la comparecencia sobre el viaje gratuito, Barceló ha evitado detallar si alguien le avisó del riesgo que corría. "Asumo toda la responsabilidad", ha sostenido, pero al ser preguntado sobre si vulneró los códigos éticos que firmó ha repetido en varias ocasiones que viajó "a título personal" y que su departamento no ha favorecido a la empresa que pagó sus vacaciones ni a ninguna otra.

El dimitido asegura que, pese a las críticas, no se ha sentido solo, puesto que ha recibido muchas muestras de apoyo, pero sí se ha visto condicionado por el desgaste del caso Contratos, la investigación por la contratación por parte de varias conselleries de su exjefe de campaña, Jaume Garau; y del caso Cursach, que obligó a dimitir por su imputación a la exdirectora general de Turismo Pilar Carbonell.

Respecto a su relevo, ha considerado que "no debería haber problema" para que la presidenta del Govern acepte la propuesta que formule MÉS per Mallorca.

Barceló considera que Podemos debería haber entrado en el ejecutivo al inicio de la legislatura, pero ha puntualizado que modificar a estructura del Govern ahora para incluir al partido de los círculos sería "desestabilizador".