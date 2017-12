El mediador de la ONU para Siria acusa al Gobierno de obstaculizar el diálogo

Ginebra, 14 dic (EFE).- El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, acusó hoy al Gobierno sirio de obstaculizar y obstruir el proceso de paz con la oposición en Ginebra, ya que el régimen del presidente Bachar al Asad pone diversas excusas para no entablar unas negociaciones reales y directas.

"No he visto al Gobierno en esta ronda buscar realmente una vía de diálogo. Es lamentable", afirmó el suecoitaliano al término de la octava ronda de las negociaciones de paz auspiciadas por la ONU.

"Sí vi a la oposición intentar hacerlo", recalcó De Mistura, quien, normalmente optimista, se mostró hoy pesimista acerca de las perspectivas de éxito del diálogo que él facilita desde hace años sin progreso alguno.

"Honestamente (...) no logramos negociaciones reales al final" en esta ronda, señaló el mediador de la ONU.

"Se trata de una oportunidad de oro perdida al final del año cuando hay claras indicaciones de que la operación militar está terminándose ya que los territorios controlados por el Estado Islámico (EI) han quedado reducidos a casi cero", remachó.

Salvo un día, en el que ambas partes coincidieron a la misma hora en el mismo edificio, únicamente se celebraron discusiones bilaterales de De Mistura y las dos partes: siete con el Gobierno y once con la oposición.

La delegación del Gobierno se ausentó durante buena parte de la octava ronda de paz, que comenzó el 28 de noviembre, ante el enfado del jefe negociador de Damasco, Bachar al Yafari, por la exigencia de la oposición de que Al Asad no tenga ningún papel en una transición política.

De hecho, el embajador de Siria ante la ONU en Nueva York urgió hoy a la oposición y a aquellos que la "controlan", como "los saudíes", dijo, a retirar el comunicado de la conferencia de Riad II en el que se menciona esa exigencia, como condición para entablar negociaciones directas.

Damasco interpreta la postura de la oposición como una precondición al diálogo, más aún después de que el jefe de la delegación opositora, Naser Hariri, reiterase nada más llegar a Ginebra esa demanda.

De Mistura manifestó a Hariri su decepción por estas declaraciones, pero hoy defendió de nuevo que la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, el comunicado de Ginebra y los cuatro temas sobre la mesa en Suiza hablan claramente de una transición política y que para la oposición "no puede haber una nueva Constitución y elecciones con el Gobierno existente".

Además, acusó al régimen de "sabotear" el proceso de paz y de poner en peligro el diálogo en Ginebra.

Preguntado si el Gobierno ha boicoteado el proceso, De Mistura dijo: "No lo puedo llamar sabotaje, pero sí que lo llamo haber perdido una oportunidad de oro".

Con todo, De Mistura se puso del lado de la oposición, ya que subrayó que "una precondición es cuando una parte dice que no va a hablar con la otra salvo que haga esto o lo otro".

Al Yafari dijo hoy además que la oposición estaba insuficientemente representada, pese a que por primera vez consiguió en Riad integrar en la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN) a las plataformas de Moscú y de El Cairo, toleradas por el régimen.

El mediador de la ONU criticó también esta postura del Gobierno al afirmar que, "cuando había tres delegaciones, el Gobierno decía 'no es suficiente', ahora que hay una dicen 'no es suficiente', nos reunimos con representantes de la sociedad civil 'no es suficiente', con refugiados 'no es suficiente', con mujeres 'no es suficiente".

Además, destacó que Al Yafari solo ha querido abordar la lucha antiterrorista, uno de los cuatro elementos sobre la mesa, mientras que la oposición quiso tratar todas las cuestiones, que además se refieren a la creación de un Gobierno incluyente, una nueva Constitución y elecciones libres y justas.

"Si el Gobierno no quiere encontrarse con nadie que tenga una opinión diferente, y no quiere discutir asuntos constitucionales ni elecciones, a menos que haya un cambio, yo estaría muy preocupado si estuviera organizando Sochi o cualquier otra iniciativa", recalcó por su parte De Mistura en referencia a la cumbre anunciada por Rusia esta semana para principios de 2018 en el balneario ruso.

Pese a su "decepción", el mediador de la ONU prevé convocar otra ronda en enero, quizás "con nuevas ideas sobre el proceso constitucional y electoral" para acotar el marco negociador.

"Nunca abandonaré", aseguró, al ser preguntado si aún merecía la pena el proceso de Ginebra, "porque la alternativa es volver a la guerra", advirtió.