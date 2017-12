Rovira (ERC) rechaza pedir indultos porque considera que no han cometido "ningún delito"

15/12/2017 - 13:36

Enviará personas a las cancellerías europeas para explicar el resultado del 21-D

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

La número 2 de ERC a las elecciones catalanas y secretaria general del partido, Marta Rovira, ha defendido este viernes que su partido no tiene pensado pedir indultos para sus dirigentes encausados, ya que confía en demostrar que no han cometido "ningún delito".

"No contemplamos pedir ningún indulto porque pensamos defendernos de unos delitos que son inexistentes", ha concluido Rovira, reaccionando así a la propuesta del candidato del PSC, Miquel Iceta, de pedir indultos para los encausados si les condenan --Iceta ha matizado este viernes que su propuesta es prematura, aunque la mantiene--.

Rovira ha acusado al poder judicial de estar influenciado por el poder político, y que se demostró cuando varias "declaraciones políticas" anticiparon las penas de cárcel que luego pidió la Fiscalía General del Estado.

La republicana no se ha querido pronunciar sobre la agenda incautada al exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové, aunque ha afirmado que se está filtrando su contenido a la prensa para influenciar en la campaña: "Hay un uso político para impactar en la campaña".

Rovira ha insistido en que el líder del partido, Oriol Junqueras, tiene posibilidades de ser presidente y que así lo avalan varios juristas con que se ha entrevistado el partido y que lo han estudiado y han buscado antecedentes: "Él podrá asumir el acta y podrá ser presidente".

EVITA CRITICAR A JUNTXCAT

Candidatos de JuntsxCat ha lanzado varias advertencias a ERC de que no investir a Puigdemont si el soberanismo gana las elecciones sería legitimar el artículo 155, pero Rovira ha evitado polémicas: "No vamos a discutir entre nosotros. Cada cual hace su campaña".

ERC insiste en que quiere investir a Junqueras si gana los próximos comicios y no Puigdemont como le pide JuntsxCat, y ha confiado en que tras las elecciones será posible alcanzar un acuerdo: "No va a ser problemático el entendimiento después del 21 de diciembre".

Rovira proyecta un acuerdo ERC-JuntsxCat-CUP tras los comicios y aboga por "tender puentes" con los 'comuns', aunque exige a Xavier Domènech que se posicione claramente contra los partidarios del 155, ya que considera que el candidato está siendo equidistante.

NO DIMITIRÁ SI GANA CS

Preguntada por el auge de Cs en las encuestas, se ha mostrado convencida de que no ganarán y ha avisado de que, si lo hacen, ella no dimitirá: "No es una opción. No he abandonado nunca y no pienso abandonar ahora", ha explicado en rueda de prensa.

También ha anunciado que si gana ERC las elecciones, enviará a personas a varios países de la Unión Europea para explicar el resultado de las elecciones.

"Cuando tengamos un gobierno fuerte tendremos que enviar un equipo de gente preparada para explicar y para comunicar a las cancillerías europeas que nos están siguiendo cuál es el resultado electoral", ha detallado la número 2 republicana.

SIN PLAZOS

Rovira quiere negociar con el Estado la implementación de la República y no quiere fijarse por ahora ningún plazo para abordar este diálogo, para no influir negativamente en las posibilidades de éxito: "No condicionaremos una negociación que aún no ha empezado".

"ERC será garantía de República. Será garantía de cumplir con sus propuestas electorales. Será leal el mandato democrático de los ciudadanos de Catalunya", ha reivindicado.