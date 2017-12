El 66% de vascos rechaza iniciar un proceso similar al catalán en Euskadi

15/12/2017 - 13:32

El 81% opina que, tal como estaba planteado, el referéndum del 1-O no reunía las garantías para ser considerado "plenamente legal y válido"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El 66% de los vascos rechaza que se produzca en el País Vasco un proceso como el llevado a cabo por el movimiento independentista y las instituciones de Cataluña, que ha acabado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, la disolución del Parlamento catalán, la detención de varios de sus consejeros, y la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre.

El director del Euskobarómetro, Paco Llera, ha hecho público este viernes la oleada de otoño de la encuesta, realizada en base a 600 entrevistas a ciudadanos vascos mayores de 18 años, entre los pasados 24 de octubre y 12 de noviembre.

Según se recoge en el sondeo, el rechazo a iniciar un proceso similar al catalán en Euskadi se da tanto entre nacionalistas (53%), como no nacionalistas (80%) y en casi todos los electorados, desde el 69% de Elkarrekin Podemos hasta el 100% de los populares, con la única excepción de EH Bildu (28%).

En este caso, a favor se pronuncia el 25% de los entrevistados por el Euskobarometro, sobre todo, en el electorado de EH Bildu (61%) y, en menor medida, los nacionalistas en general (39%).

Por otro lado, el 63% de los encuestados suspende la actuación de las instituciones catalanas y el 81% la del Gobierno español durante el proceso catalán. Las primeras obtienen una nota media de 3,1 puntos, mientras que el Ejecutivo Rajoy solo obtiene una 1,9, con índices de aprobación del 33% y el 18%, respectivamente.

En el caso de las instituciones catalanas, solo el electorado de EH Bildu les concede el aprobado (6,2) frente al suspenso generalizado de todos los demás electorados, incluido el 2,8 del PNV, y el 4,6 de los nacionalistas en general. Por su parte, el Gobierno español solo obtienen el respaldo del electoral del PP (7,1).

REFERÉNDUM DEL 1-O

En cuanto al referéndum catalán del 1 de octubre, para el 81% de los encuestados, tal como estaba planteado por las instituciones catalanas, "no reunía las garantías para ser considerado plenamente legal y válido".

Es una posición compartida, mayoritariamente, por nacionalistas (67%) y no nacionalistas (93%) y en todos los electorados, desde el 50% de EH Bildu al 100% de populares y socialistas. Frente a esta mayoría solo un 15% le otorga validez, sobre todo, entre los nacionalistas (28%) y los votantes de EH Bildu.

Preguntados por la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlamento de Cataluña, el 64% de los entrevistados la rechaza, frente al 27% que manifiestan su apoyo. La primera posición aglutina a los no nacionalistas (83%), mientras que los nacionalistas se muestran divididos a favor (46%) y en contra (44%).

Por electorados, solo el de EH Bildu se decanta por el apoyo a la DUI (69%), mientras que el resto la rechazan mayoritariamente, desde el mínimo del 67% de Elkarrekin Podemos al 100% de los populares.

En relación a la mejor manera de resolver el problema catalán, el 72% está de acuerdo con la celebración de un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia de Cataluña, en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España, tras una propuesta negociada de reforma del actual autogobierno.

Se trata de una fórmula apoyada tanto nacionalistas (84%), como no nacionalistas (60%), y en todos los electorados, desde el 48% de los socialistas al 92% de EH Bildu, con la única excepción de los populares (30%). En contra se pronuncia el 18% de los entrevistados, sobre todo, en el electorado popular (70%) y, en menor medida, el socialista (42%).

"MÁS AUTONOMISTAS, MENOS INDEPENDENTISTAS"

En opinión de Llera, el proceso catalán ha hecho a los vascos "más autonomistas y menos independentistas". Según ha subrayado, "no ha pasado nada nuevo, ni raro, ni nada interno aparentemente" para que los indicadores recogidos en el Euskobarometro que "más han cambiado en el último semestre son los que se refieren al autogobierno o a la independencia, más que el impacto del procés".

El autor del Euskobarometro se ha referido al dato del sondeo que refleja que un 59% de los vascos tiene pocos o ningún deseo de independencia y, además, solo el 24% optaría por esta fórmula de organización territorial, mientras un 68% prefiere el federalismo o la autonomía.

Asimismo, ha dicho que, hasta ahora, preguntar por la posición en un hipotético referéndum en caso de que la independencia supondría salirse de la UE o del mercado español, "hasta ahora era una pregunta retórica y la gente tenía que hacer un ejercicio mental de qué podría significar eso".

Sin embargo, ha señalado que, "en el caso catalán, se ha visto que es una realidad, y se ha visto la respuesta que la UE dio al procés o el tema de la salida de empresas de Cataluña en los últimos meses". "Eso ya lo ha visto la gente y tiene impacto directo, no ya en el reforzamiento del no, que no cambia, sino en la desmovilización del sí" a la independencia.