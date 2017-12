Pedro Calvo, exconsejero de Madrid, dice que Ignacio González "difama a todos en las conversaciones"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El exconsejero regional Pedro Calvo ha asegurado que este viernes ha comparecido en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid por la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 por "un supuesto corrupto" que les "difama a todos en unas conversaciones".

Calvo se refiere así al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que presumió en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana --contenida por el caso Lezo y publicada por los medios-- de haber tapado el "muerto" heredado por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, aludiendo así a un informe de un bufete de abogados que analizaba la compra de Inassa. Le dijo a Zaplana que compró por 100 millones "una empresa que no valía ni 30".

En otro momento, Calvo ha señalado que el hecho de que, como él, Ignacio González haya sido presidente de la empresa pública de aguas, "no le pone al mismo nivel que a él, ni de cerca". De hecho, ha señalado que la compra de Emissao en 2013, investigada en el caso Lezo, "ni de broma utilizó patrones similares, ni parecido" a la compra de Inassa y que esa adquisición "no implica que años después se hayan hecho otras cosas que estén sub iudice".

El interviniente en la comisión de investigación ha reconocido que el tema "le produce mucha inquietud" y que por eso hoy "está sentado precisamente aquí". Y ha aclarado que "las churras y las merinas no son iguales aunque estén en el mismo corral", en referencia a la etapa del Gobierno de Gallardón y a la etapa de Gobierno de Aguirre y González, todos del PP.

"La operación de compra de Inassa pasó todos los órganos de control. Se dijo claramente y pormenorizadadamente lo que se compra y cómo se compra. Se hizo una operación fantástica en el año 2001 y 2002, en el que se desembolsan 19 millones de euros. Luego hubo un crédito de Bankia que se financia con el retorno de lo que se compra, ya que ha dado beneficios al Canal. Así lo dijo el BBVA cuando dio su crédito a Canal Extensia, que garantiza buenas inversiones, garantiza lo que estábamos comprando. Cuando tratan de privatizar afortunadamente sin éxito tiene que tener ese informe", ha cargado sobre la operación fallida de Ignacio González de vender el 49 por ciento de las acciones del Canal.

"NUNCA SE OCULTÓ QUE SE COMPRABA SOCIEDAD DE AGUAS DE AMÉRICA"

El expresidente del Canal ha explicado que llegó a ese puesto a finales de 2001, poco antes de dicha adquisición y fue entonces cuando empezó a conocer la operación "para comprar una importante empresa de Colombia". "He tenido que rescatar documentación y leer los diarios de sesiones. Tenemos plena confianza en que lo que cada uno tenía que hacer en aquel momento", ha dicho.

Según ha detallado, el 8 de septiembre de 2001 se produce la autorización del Canal para poder participar en el concurso y el 14 de noviembre es cuando se produce la compra de 73 millones de dólares. Y aunque se ha quejado en varios momentos de que no tiene documentación detallada de todo lo acontecido en esos momentos, sí ha indicado que contaron con valoraciones del Canal, Banca Roche y de los socios de Tegvasa, además de dos informes de auditoría, etcétera.

A preguntas de los diputados de la oposición, ha señalado que "nunca ocultó que se compraba Sociedad de Aguas de América" para comprar la empresa colombiana.

El compareciente ha explicado que "se le dio importancia" a esta circunstancia panameña y por eso se mandó elaborar informes de planificación fiscal internacional a un despacho importante. Y con ellos finalmente determinaron que la mejor opción era la panameña, "que imponen los vendedores" liquidando dicha sociedad "puramente instrumental" una hora después.

"No era una sociedad pantalla, sino tenedora de acciones. Además, los técnicos del Canal se desplazan a Colombia para valorar la empresa. Nadie va a Panamá para hacer esa operación de compra. El dinero no va a Panamá, no sé a quién directamente se paga, son los socios identificados. Pero no haya afán de ocultación porque era legal y se comparte por todos los miembros del Consejo de Administración", ha proseguido.

El exconsejero ha indicado que no recuerda los detalles del Consejo de Gobierno donde se aprobó la operación de la compra y del endeudamiento. "No les quepa la menor duda de que yo soy uno de los responsables. Soy responsable de la decisión del Canal y del Consejo de Gobierno. No solo soy el responsable, me siento muy orgulloso. El Canal por fin llevó a cabo uno de sus grandes sueños, tener posición internacional y generar grandes beneficios para el Canal y para Madrid. Fue una decisión fantástica. No tenía ninguna duda", ha precisado.

"LOS SOCIOS ESTABAN IDENTIFICADOS"

Calvo también ha asegurado que los socios a los que se compró Inassa "estaban identificado" pero no los recuerda. "Se sabía quién estaba detrás. Venían identificados en el data room de la banca Roche con nombres y apellidos de los vendedores. Estaban identificados en el resumen del consejo de administración del 14 de diciembre. Los apoderados del Canal no fueron con bolsas de plástico y maletines", ha añadido.

El que fuera una de los 'hombres fuertes' de Gallardón ha afirmado que en la operación no hubo evasión fiscal por el que hecho de que se hiera con Panamá, entonces calificado como paraíso fiscal. Y es que el informe pedido al bufete señala que haberla hecho en Colombia o en Panamá como se hizo finalmente era "similar y legal".

MOMENTOS DE BRONCA

Pedro Calvo ha tenido varios enfrentamientos dialécticos durante su hora y media de intervención en la comisión anticorrupción. Uno de ellos ha estado protagonizado por el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, que le ha reprochado el "truco" para supuestamente ocultar la compra de la sociedad panameña asegurando que el objeto final era la compra del 75 por ciento de la colombiana Inassa.

El exconsejero le ha afeado que le interrumpa sus respuestas y Zafra ha asegurado que lo hace porque "no le responde". "Si no le vale la contestación no me repita la pregunta", le ha replicado visiblemente enfadado. Luego ha señalado que en el Consejo de Gobierno de Gallardón nadie tenía tarjeta.

A continuación, el diputado de Podemos Miguel Ongil, que ha asegurado que entre la Guardia Civil y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, prefiere quedarse con Anticorrupción, Calvo ha indicado que ante esa tesitura prefiere quedarse solo.

El compareciente había recordado minutos antes su mala experiencia cuando tuvo que dimitir tras el caso Madrid Arena porque "por una mala redacción" de un comunicado de prensa "todos los medios dan que estoy imputado, y "ni estaba imputado ni lo está" en esa causa judicial, ha dicho.