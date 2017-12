Rajoy dice que no tiene sentido hablar de indultos cuando ni se ha abierto juicio oral al exGovern de Puigdemont

Recuerda que su Gobierno ha sido "enormemente restrictivo" en la concesión de esta medida de gracia, sobre todo a políticos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que no tiene "ningún sentido" que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, hable de indultar al exGovern de Carles Puigdemont cuando ni se ha abierto juicio oral ni hay fallo judicial. Eso sí, ha recalcado que su Ejecutivo ha sido "muy restrictivo" con los indultos, sobre todo a políticos.

"El Gobierno ha sido enormemente restrictivo con la concesión de indultos y, sobre todo, en el caso de políticos", ha declarado Rajoy en una rueda de prensa en Bruselas, al término de la reunión del Consejo Europeo.

Sin embargo, este viernes Iceta ha dado en cierta medida un paso atrás al reconocer que es una propuesta "prematura". A menos de una semana para los comicios catalanes, la iniciativa provocó sorpresa en las filas del PSOE y duras críticas de PP y Ciudadanos.

NO TIENE SENTIDO ESTAR "YA EN LA QUINTA DERIVADA"

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que "no tiene ningún sentido" estar "ya en la quinta derivada" cuando "ni siquiera hay una resolución de los tribunales". Así, ha indicado que, "de momento" los jueces no han citado "a nadie" a ningún juicio y, por lo tanto, sin juicio ni resolución de los tribunales "no hay caso".

Preguntado expresamente qué haría si en el caso de que haya un presidente constitucionalista en la Generalitat tras el 21-D y le plantee ese indulto, Rajoy ha afirmado que no puede responder a esa cuestión porque "ni siquiera" se ha abierto juicio oral "contra nadie" y "no hay nadie condenado".

Por eso, ha recalcado que "adelantar acontecimientos a tiempos inmemoriales no tiene ningún sentido". Eso sí, ha reiterado que el Gobierno ha sido "muy restrictivo" con la concesión de indultos y "mucho más" en el caso de dirigentes políticos. "Y la inmensa mayoría de la opinión pública española es la que le ha pedido al Gobierno que actúe como ha actuado hasta ahora", ha proclamado.

MÉNDEZ DE VIGO VE "PREMATURA" LA PROPUESTA DE ICETA

Al ser interpelado si podía hacer una reflexión sobre la figura de los indultos políticos y si pueden servir para reconciliar sociedades, como ha manifestado Iceta, Rajoy ha dicho que él no era "un comentarista" y que no se le podía pedir que ofreciera "una clase" en Bruselas sobre asuntos jurídicos. "Puedo darle mi opinión política, que es lo que se espera de mi. De otros temas se ocupan otras personas", ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha señalado que la propuesta de Iceta es "prematura e inconveniente". Y ha recordado que la medida de gracia es una "prorrogativa" del Gobierno "al final de cualquier proceso judicial".