Rajoy dice que el periodo transitorio tras el Brexit solo se aplicará en Gibraltar si lo acuerdan Madrid y Londres

15/12/2017 - 15:43

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que la aplicación a Gibraltar de un periodo de transición tras el Brexit es algo que deberá acordar al Ejecutivo de Theresa May previamente con España.

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

"Lo que hemos acordado es que cualquier acuerdo de futuro entre el Reino Unido y la Unión Europea para que se aplique a Gibraltar necesita de un acuerdo entre España y el Reino Unido. Lo que nosotros hemos pedido es que eso, también se aplique al periodo transitorio", ha explicado en rueda de prensa Rajoy al término de la cumbre europea.

Según ha dicho, esa petición española está en las conclusiones de la cumbre como "principio inspirador". En el texto aprobado este viernes, los Veintisiete garantizan el respeto de "todos los otros principios fijados en las directrices del 29 de abril de 2017" para negociar con Londres.

Rajoy no ha dado pistas de cuáles son sus planes sobre la aplicación o no a Gibraltar de los acuerdos futuros. No obstante, el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, sí ha avanzado en el Parlamento que el Gobierno español está dispuesto a negociar.

"A menos que hablemos Reino Unido y España bilateralmente, el 30 de marzo de 2019 no se aplica (en Gibraltar) nada, ni periodo transitorio ni nada, pues bien, esto que podría causar mucha incertidumbre (...) que no se preocupen que vamos a negociar con Reino Unido en su momento", dijo el miércoles ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE. El objetivo del Gobierno es que si los habitantes del Campo de Gibraltar sufren algún cambio, que sea "a mejor".

Los Veintisiete líderes han constatado un progreso suficiente en la negociación de las condiciones del Brexit --garantías de los derechos de los ciudadanos, la factura que deberá abordar el Reino Unido y la frontera con Irlanda-- para pasar a la segunda fase de negociar un periodo de transición y el marco de relación futura.

"Damos la bienvenida a este acuerdo, pero somos conscientes de que queda por delante la parte compleja de la negociación", ha admitido el jefe del Ejecutivo español. Rajoy ha valorado de forma favorable el acuerdo porque da especial importancia a las salvaguardas de los derechos e intereses de los ciudadanos" que es, ha insistido, "el objetivo principal de las negociaciones".

Respecto al periodo de transición, Rajoy ha dejado claro que su duración es algo que "no está cerrado" aunque se habla de dos años. Es más, ha puntualizado que "no se acordará que haya un periodo transitorio hasta que no se resuelva definitivamente como queda la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea". Durante ese periodo transitorio, Reino Unido "estará sometido a la normativa europea pero no podrá tomar, participar en las decisiones" de la Unión.

RELACIONES MUY ESTRECHAS

Rajoy ha confiado en que las negociaciones con Reino Unido avancen "rápidamente" y ha insistido en el interés de España de mantener "la mejor relación posible" con este país, en que los 500.000 británicos que viven en España y los más de 200.000 españoles en Reino Unido sigan siendo "bien tratados" en el futuro, que los turistas británicos --18 millones el año pasado-- sigan viajando a España y que Reino Unido --principal destino de las inversiones españolas y segundo inversor en España-- siga invirtiendo en España.

"Nosotros tenemos una magnífica relación con el Reino Unido. Queremos preservarla", ha esgrimido, confiando en que se puedan mantener la relación "estratégica" con un "socio imprescindible" y dejando claro que el objetivo "muy claro" a futuros seguirá siendo "dar certidumbre y seguridad a los ciudadanos y agentes económicos".

Al ser preguntado por el aplauso de los líderes a May durante la cena de este jueves, Rajoy ha puesto en valor su "gran esfuerzo" para poder sellar el acuerdo y también ha apostillado que este viernes también han aplaudido al jefe negociador de la UE, Michel Barnier, al que ha reiterado el "apoyo" español. "Como a los políticos no nos aplauden habitualmente, por lo menos nos aplaudimos entre nosotros", ha subrayado Rajoy.