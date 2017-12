Merkel insiste en la búsqueda de una "coalición estable" ante los titubeos del SPD

Berlín, 15 dic (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, insistió hoy en su propósito de lograr una "coalición estable" de Gobierno y se comprometió a luchar por un acuerdo con los socialdemócratas, quienes han aceptado abrir negociaciones pero insisten en dejar abierto el resultado.

"Vamos a concentrarnos en lograr un gobierno estable", aseguró Merkel, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), ante el congreso de su partido hermano, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), unas horas después de que la ejecutiva socialdemócrata aprobara abrir el diálogo para sondear la posibilidad de un acuerdo.

Merkel, recién llegada a Nuremberg de la cumbre de la Unión Europea (UE), llamó a actuar con "sentido de responsabilidad" ante Alemania y Europa y recordó el "enorme papel" que tienen su país y Francia en la estabilidad del bloque comunitario.

La canciller lanzó un mensaje conciliador a la CSU, partido hermanado con el que no siempre guarda relaciones armónicas.

"Lo crean o no, me alegro mucho de estar aquí, ante ustedes", dijo entre aplausos al iniciar su discurso, en alusión a disensos pasados y a las críticas recibidas de Baviera por su política de refugiados, hasta el punto que el año pasado decidió no hablar ante el congreso de la CSU.

Merkel prometió a los delegados "todo el apoyo" ante las elecciones que se celebrarán en Baviera el próximo año, unos comicios que por primera vez en décadas se perfilan complejos para la CSU.

La formación bávara está acostumbrada a ganar por mayoría absoluta, pero en las generales obtuvo un 38 % y nota la presión de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que podría quedar en segundo lugar en el "Land".

La canciller admitió que los resultados del bloque conservador (CDU/CSU) en las generales "no fueron satisfactorios" -obtuvieron un apoyo del 33 %, el segundo más bajo desde 1949-, pero afirmó que recibieron "el claro mandato" del electorado para liderar el próximo gobierno.

Unas horas antes, el líder socialdemócrata, Martin Schulz, había anunciado el acuerdo de su ejecutiva para iniciar negociaciones la próxima semana con los conservadores, aunque insistió en que el resultado de ésas conversaciones está "abierto".

Schulz recordó el mandato emanado del congreso federal del partido, celebrado la semana pasada, en el que se acordó por amplia mayoría buscar fórmulas de cooperación para un nuevo gobierno sobre la base del programa socialdemócrata.

"Hay diferentes modelos para un gobierno estable", recalcó Schulz para dejar claro que iniciar el diálogo no implica apostar de antemano por una nueva gran coalición o por otro tipo de cooperación con los conservadores.

El líder socialdemócrata se había negado a reeditar una gran coalición, tanto en la campaña electoral como tras los comicios generales, pero empezó a ceder tras fracasar las negociaciones entre el bloque conservador, los verdes y los liberales para formar gobierno.