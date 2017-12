Ernest Maragall (ERC): "Iceta y Ros son un caballo de Troya del Estado en Cataluña"

15/12/2017 - 20:00

El candidato número 13 de ERC, Ernest Maragall, ha cargado este viernes contra el líder y contra el presidente del PSC, partido en el que militó: "Miquel Iceta y Àngel Ros son hoy por hoy un auténtico caballo de Troya del Estado en Cataluña".

LLEIDA, 15 (EUROPA PRESS)

En un mitin de ERC en el Pabellón dels Magraners de Lleida, ha considerado que los socialistas con cómplices del traslado a Aragón de obras de arte de Sijena, que ERC sostiene que se han trasladado de forma injusta y en aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Maragall se reivindica como socialista aunque ya no forme parte del PSC, y ha pedido perdón a los leridanos en nombre de Iceta y Ros por el traslado de los bienes: "Algún socialista tenía que pediros perdón, porque me temo que los que tendrían que hacerlo no lo harán".

El exconseller socialista ha pedido el apoyo para ERC para "culminar la cima de la República", y ha expuesto que ve posible que el independentismo venza los comicios tanto en escaños --como ya hizo en 2015-- como en votos, que no logró entonces.

Maragall también ha presentado a ERC como la garantía "de la unidad del soberanismo", por lo que ha reclamado que su lista sea la vencedora de las elecciones por delante de las otras candidaturas independentistas, en alusión a JuntsxCat y la CUP.