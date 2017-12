Ángel María Villar: "Invitaré a Rajoy ser auxiliar de Lopetegui, y estoy seguro de que ganará más que como presidente"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar ha invitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que sea auxiliar del seleccionador nacional, Julen Lopetegui, en el próximo Campeonato del Mundo de Rusia en 2018, y afirmó que "ganará más dinero" que como Jefe del Ejecutivo.

"Sabía que el presidente del Gobierno es muy capaz, pero me ha sorprendido que sepa de todo. Me gustó mucho oír las declaraciones de Rajoy, y lo que sabe de muchas cosas, entre ellas de fútbol. Si vuelvo a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol le invito a que sea auxiliar de Lopetegui en el Mundial de Rusia. Y estoy seguro de que va a ganar más que como presidente del Gobierno", indicó el ex responsable de la RFEF en rueda de prensa.

Villar denunció que está sufriendo un "linchamiento" por parte del Gobierno por su imputación en el 'caso Soule' y porque no se respetara su presunción de inocencia. "Me están linchando y hay linchadores sobre linchandores. Me siento como un leproso porque me han echado al barro, a mi y a mi familia", señaló.