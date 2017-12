Comunidad cree que con Mato se había llegado a un punto "incomprensible" y defiende que no se puede estar "al vaivén"

18/12/2017 - 14:00

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha señalado este lunes que la situación con el destituido delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, había llegado a un punto "incomprensible" y cree que en el Consistorio no puede estar "al vaivén de comentarios e ideas".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa sobre el cese de Sánchez Mato, Hidalgo ha indicado que habitualmente no le gusta "hacer leña del árbol caído", porque no le parece lo más elegante, pero ha incidido en que en este caso tiene dos cosas que decir.

Y es que, para la consejera, Sánchez Mato va a pasar a la historia como el concejal de Hacienda que incumple "una vez tras otra" la ley de estabilidad presupuestaria que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.

Además, la titular de Economía considera que el edil del Consistorio es "una persona que estando imputando ha incumplido sistemáticamente su código ético". "Yo lo que le puedo decir es que si yo hubiera incumplido un solo día mi código ético mi presidenta me habría cesado medio día antes. Creo que los códigos éticos a los que uno se compromete están para cumplirse", ha trasladado a continuación.

Según Hidalgo, la situación ha llegado a un punto "absolutamente incomprensible desde el punto de vista racional" puesto que Sánchez Mato ha votado en contra de un Plan Económico Financiero (PEF) que él mismo ha elaborado. "No se puede entender, ¿si yo presento un PEF cómo voy a votar en contra?", ha preguntado.

Por otro lado, la consejera regional le ha deseado el nuevo responsable del área económica, Jorge García Castaño, suerte así como ha indicado que espera que tenga "los conocimientos, la preparación y la actitud suficiente", ya que los madrileños merecen un responsable que "no genere ningún tipo de incertidumbre".

La titular del área de Economía ha defendido que "la herramienta más importante" para que la administración pública cumpla la ley son unos presupuestos "que se ejecuten y que permitan la prestación de servicios públicos" por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Hidalgo cree que una institución como el Consistorio no puede estar "al vaivén" de comentarios y de ideas que no se adecuan a lo que "verdaderamente los madrileños necesitan". "Muchísima suerte al nuevo concejal y espero que los madrileños no vuelvan a escuchar hablar de incumplimiento de ley, de PEF que no vota el concejal que presente o de inejecución de presupuestos", ha concluido.