Iceta revisará acción exterior catalana y la potenciará cooperando con Estado

Barcelona, 18 dic (EFE).- El candidato del PSC, Miquel Iceta, "revisará" la acción exterior de la Generalitat tras la "comilona" del Govern de Carles Puigdemont, si bien ha destacado que potenciará la presencia de Cataluña en el extranjero, tanto a nivel económico como político, pero en "cooperación" con el Gobierno de España.

Iceta, junto con el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell y el eurodiputado socialista Javi López, ha participado hoy en un acto electoral sobre políticas europeas, en la sede del PSC de Barcelona.

En su intervención, Iceta ha prometido "desplegar de verdad" la Ley de Acción Exterior y Relaciones con la UE, para "proyectar" y potenciar la imagen exterior de Cataluña.

El candidato del PSC se ha mostrado "firme partidario de la presencia de Cataluña en el exterior", especialmente a nivel de "retorno económico", para "promover la presencia de las empresas catalanas en el extranjero y de la inversión extranjera en Cataluña".

Pero también ha asegurado que impulsará la presencia política de la Generalitat en la Unión Europea y las instituciones europeas, además de recuperar el peso regional de Cataluña en Europa. "Prefiero potenciar más la eurorregión Pirineos-Mediterránea que tener una delegación en el Vaticano", ha puesto como ejemplo.

Iceta ha abogado en cualquier caso por "revisar toda la comilona que se ha montado, porque no todas las presencias tienen sentido", en alusión a la política exterior del anterior Govern de Puigdemont y las llamadas "embajadas" catalanas en el extranjero.

Del mismo modo, el candidato ha subrayado que, si es presidente, "no renunciará a que el Estado, que tiene una presencia potente en el exterior, no trabaje también para los intereses de Cataluña".

"Quizá nosotros no podremos llegar a todas partes, pero el Estado sí. Y queremos cooperar con España, no entendemos la presencia exterior como competencia, sino como eficacia. No tendremos ningún problema para ir al Gobierno de España y pedir ayuda si tenemos un problema. No iremos a pelear, sino a cooperar", ha subrayado.