CatECP pide al PSC escuchar a bases y no a barones para pactar con la izquierda

18/12/2017 - 14:14

La número 2 de CatECP a las elecciones, Elisenda Alamany, ha recetado este lunes al candidato del PSC, Miquel Iceta, "escuchar más a sus bases y no a lo que digan las cúpulas y los barones", para sumarse a un pacto entre las izquierdas que lleve a un Govern de progreso para desencallar la política catalana.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Lo ha declarado tras una reunión con la Taula del Tercer Sector de Cataluña --en que también ha participado la número 5, Marta Ribas-- en respuesta a las declaraciones de Iceta en el debate del domingo en La Sexta, donde dijo que no haría un pacto postelectoral con ERC, renunciando a la propuesta de los 'comuns' de formar un Govern de progreso.

"Tiene que pensar si es más parte del problema que de la solución", ha advertido Alamany, y recuerda que se está hablando mucho de dos bloques --independentista y constitucionalista-- que no suman, en vez de hablar del progresista, en el que ellos sí se implicarían.

Ha explicado que estos bloques representan el 45% ó 47% de la población, por lo que ha enfocado los pactos postelectorales hacia una mayoría de alianza progresista, en que recuerda que ellos quieren incluir a independientes que representen la transversalidad que hay en Catalunya, como única manera de desbloquear la situación.

"Hay a quien no le gusta ver que en Cataluña existe un mayoría progresista, que ahora mismo lo que la ciudadanía quiere es unidad y habrá partidos que tendrán que escuchar a sus bases", ha reiterado Alamany.

Preguntada por las declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha dicho desde la cárcel que él no se esconde, Alamany ha respondido que no las ha oído, pero le ha recordado que el Govern de progreso es posible y "no pasa por hacer presidente a Puigdemont".

PROGRESISMO, NO 'TRIPARTITO'

Ha aclarado que al Govern de progreso que anhela no le pondría la etiqueta del pasado de 'Tripartito' porque "no dibuja el futuro que quieren construir" y porque quieren contar con independientes.

Preguntada por las declaraciones del exlíder de Podem Albano-Dante Fachin, que aseguró que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no quería un referéndum el 1-O, ha lamentado que las haga, porque la formación morada es la única que ha situado "el derecho a decidir de los catalanes en el debate del Congreso" y porque lo defiende en toda España.

"Fachin puede hacer campaña para quien quiera, para ERC, para la CUP, para JuntsxCAT. No lo he seguido mucho en esta campaña. Lo único que sé es que no se presenta a las elecciones", ha zanjado.

TAULA DEL TERCER SECTOR

En la reunión con la Taula del Tercer Sector, Alamany y Ribas han puesto de relieve que "el 155 tiene un impacto en la agenda social del país que la judicialización de la política afecta al día a día de la ciudadanía".

Han añadido que la aplicación de ese artículo de la Constitución ha perjudicado "a la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad más absoluta".

Cree que Cataluña no había avanzado en su agenda social antes del 155, por lo que ahora no se pueden permitir "el bloqueo de medidas" como la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía ni el articulado de la ley contra la pobreza energética que recuerda que el Tribunal Constitucional no suspendió y que la Generalitat no desarrolló.