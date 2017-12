Carmena agradece a Sánchez Mato su "dedicación y trabajo" pero no podía mantenerle si no apoyaba el PEF

18/12/2017 - 14:58

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha agradecido al concejal Carlos Sánchez Mato su "dedicación y trabajo" tras explicar su cese como delegado de Economía y Hacienda porque no podía mantenerle en el cargo si no apoyaba el Plan Económico-Financiero (PEF).

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Él se encontraba a disgusto con la presentación del plan que había llevado a cabo en la Junta de Gobierno del viernes. Pero no preveía que el fin de semana (el edil) tomara la decisión de no apoyarlo", ha explicado en rueda de prensa.

"No puedo tener un delegado de Hacienda que no apoye su propio plan y por eso he cesado a Carlos", ha añadido.