Rovira propone un "gran diálogo constituyente" abierto a no independentistas

Barcelona, 18 dic (EFE).- La número dos de la candidatura de ERC, Marta Rovira, ha planteado hoy abrir tras el 21D un "gran diálogo con vocación constituyente" en el que puedan implicarse todos los ciudadanos catalanes, incluidos los que no son independentistas.

Rovira, que ha cerrado el ciclo de ruedas de prensa organizado por la Agencia Efe con motivo de las elecciones catalanas del próximo jueves, 21 de diciembre, ha remarcado que "no tiene sentido hacer una república con un proceso constituyente solo con quienes son favorables a construir la república".

"El gran reto que tenemos si volvemos a obtener un mandato a favor de las fuerzas republicanas es abrir las puertas a un gran diálogo con vocación constituyente", ha señalado Rovira, que ha destacado que en este proceso los soberanistas deben "procurar que participe la mayoría de ciudadanos de este país".

Para Rovira, "lo más importante de este proceso constituyente", que debe servir para "poner las bases de una Constitución" catalana, "es cómo lo configuramos para que sea una interpelación a toda la ciudadanía de este país".

"La primera fase de participación ciudadana la tendremos que reflexionar muy bien para que sea el país entero quien comience este diálogo y esta reflexión constituyente", ha insistido.

Rovira ha subrayado la importancia que tendrán los resultados del 21D a la hora de modular este proceso constituyente, ya que, "en función de la fortaleza del mandato" que obtengan las fuerzas independentistas, "la velocidad con la que implementaremos la república será una u otra".

Sobre si resulta necesario o no que el bloque independentista supere el 50 % de los votos, y no solo que obtenga mayoría absoluta como en la anterior legislatura, ha afirmado que "no depende solo de escaños" sino que "resulta fundamental que el mandato sea los más amplio posible y que sea incuestionable".

Ha puntualizado, sin embargo, que unas elecciones no son equivalentes a un referéndum, y es con este último "que se consigue un resultado nítido".

Ante la insistencia de JxCat en que su candidato, Carles Puigdemont, vuelva a ser investido como "presidente legítimo" de la Generalitat, Rovira ha hecho un llamamiento a las fuerzas independentistas a "concentrar sus energías" en ganar las elecciones y obtener un "mandato claro" en favor de la "república" catalana.

Rovira ha recordado que las tres formaciones decidieron en su momento "concurrir en tres listas propias para poder sumar voces diversas y reflejar mejor la transversalidad del movimiento independentista".

Ha rechazado entrar en polémica con la ANC, a raíz de la carta que envió a sus socios este fin de semana en la que se identificaba con la postura de JxCat al avisar de que solo reconocerá a Puigdemont como "presidente legítimo" tras el 21D.

"Tenemos muy claro quiénes son nuestros adversarios en estas elecciones -ha dicho Rovira-, que son los partidos favorables al artículo 155, y en ningún caso otras fuerzas independentistas", por lo que ha declinado valorar si las presiones hacia ERC pueden perjudicar los resultados globales del soberanismo catalán.

Ha recalcado que "ERC será absolutamente leal al mensaje obtenido en las urnas" y "dará la cara como ha hecho siempre desde el primer día".