Zoido evita pronunciarse sobre la mención de Santamaría a que Rajoy "descabezó" a la cúpula independentista

18/12/2017 - 17:43

Enlaces relacionados La Armada argentina evita pronunciarse sobre el estado en que pueden estar los submarinistas (24/11)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señalando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el responsable de que la cúpula de los partidos independentistas esté "descabezada".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Bastante tengo yo como ministro del Interior para valorar lo que ha hecho una compañera del Gobierno", ha señalado Zoido a preguntas de la prensa en un acto en el que ha presentado un decálogo de medidas de autoprotección ante ataques terroristas.

El ministro ha asegurado que desconocía las declaraciones y el "contexto" en el que fueron realizadas. "No he leído el contexto de esas declaraciones y, si lo hubiera hecho, hablaría como ministro y no como juez porque estoy retirado hace muchos años", ha señalado el ministro y exalcalde de Sevilla, que es juez de carrera.

Sáenz de Santamaría se refirió el pasado sábado en una comida-mitin en Girona junto al candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, al descabezamiento de los partidos independentistas a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Santamaría destacó la aplicación de este artículo y el cese del Govern con la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre: "¿O acaso se pensaban que Rajoy y el PP no iban a tener arrestos de aplicar el Estado de Derecho?", se preguntó.