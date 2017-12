La oposición prorrusa de Montenegro pone fin a un año de boicot parlamentario

Podgorica, 18 dic (EFE).- El principal partido opositor de Montenegro, el prorruso Frente Democrático (DF), puso hoy fin a más de un año de boicot al Parlamento, con motivo del la visita de una delegación del Eurocámara para tratar las aspiraciones europeas de la pequeña república balcánica.

La oposición no participaba en el Legislativo desde los comicios del 16 de octubre de 2016 porque se negaba a reconocer su resultado, en desacuerdo con la explicación oficial sobre una intentona golpista durante la jornada electoral, que está siendo juzgada en un Tribunal en Podgorica.

El DF volvió a insistir hoy en que, a su juicio, esa supuesta asonada era un montaje para beneficiar electoralmente y mantener en el poder al gubernamental Partido Democrático de los Socialistas (DPS), al que definió como "un régimen oligárquico".

En un caso único en los Balcanes, el DPS lleva en el Gobierno en Montenegro más de 25 años y nunca hubo un cambio en el poder desde la caída del comunismo.

Aunque los 18 diputados del prorruso DF volvieron al hemiciclo, casi una veintena de legisladores opositores de otras formaciones mantienen su boicot de las sesiones en la Cámara, de 81 escaños.

Dos de los tres líderes del DF, Andrija Mandic y Milan Knezevic, ha sido acusados de golpismo en el proceso que arrancó el pasado verano contra dos rusos, que son juzgados en ausencia, nueve serbios y tres montenegrinos.

Montenegro, una pequeña república adriática de 630.000 habitantes que se independizó en 2006 al romper su unión estatal con Serbia, es candidato a ingresar en la Unión Europea desde 2012 y entró el pasado junio en la OTAN.

Las relaciones con Rusia, tradicionalmente buenas, se deterioraron tras la entrada en la Alianza, el respaldo de Podgorica a las sanciones de la UE contra Moscú por la anexión de la Crimea ucraniana y los indicios con los que dice contar la Fiscalía sobre la implicación rusa en la asonada.

Antes de participar en la sesión parlamentaria, una delegación de seis eurodiputados encabezada por el laborista británico David Martin se reunió hoy con el primer ministro montenegrino, Dusko Markovic; el presidente del Parlamento, Ivan Brajovic, y el ministro de Asuntos Europeos, Aleksander Pejovic.

"Montenegro está muy comprometida con la integración europea, es una cuestión de interés nacional", declaró Markovic en su encuentro con los legisladores europeos.

El relator para Montenegro en el Parlamento Europeo, el diputado conservador británico Charles Tannock, explicó en el Parlamento que "la corrupción y la lucha contra el crimen organizado" continúan siendo asignaturas pendientes en el país.

La oposición y las ONG denuncian que el clientelismo, el nepotismo y la corrupción son persistentes en círculos gubernamentales del pequeño país, del tamaño de la región española de Murcia o un poco mayor que Puerto Rico.

Tannock explicó a Efe en Podgorica que en los encuentros con las autoridades montenegrinas abordaron la posible interferencia rusa en Montenegro, las inversiones chinas en infraestructuras y cómo impedir la radicalización de la minoría musulmana.

Los eurodiputados también mantuvieron un encuentro con ONG y representantes de la sociedad civil.

Daliborka Uljarevic, directora de la ONG Centro para la Educación Cívica, explicó a Efe que el proceso de adhesión a la UE es un motor para las reformas, pero demandó que el país sea presionado más para promover verdaderos cambios.

"Aunque no estemos satisfechos con la dinámica de las reformas, no las tendríamos si no estuviéramos en un proceso de acceso (a la UE). La democratización y la europeización están muy conectadas en Montenegro", agregó Uljarevic.

Muchos montenegrinos, especialmente los más jóvenes, ven con esperanza la entrada en la UE de su país, donde el salario medio es de unos 470 euros, donde apenas hay industria y cuyo principal sector económico es el turismo.

La perspectiva del ingreso en la UE ha sido durante años el principal impulsor de las reformas en los Balcanes después de una década de inestabilidad y guerras en la década de 1990.

La UE y Montenegro abrieron la semana pasada dos nuevos capítulos, sobre libertad de movimiento para trabajadores y servicios, en las negociaciones de adhesión.

Con estos dos capítulos ya son 30 los abiertos por Montenegro, de los que tres ya están cerrados, lo que convierte a este país en el que tiene más avanzadas las negociaciones para entrar en el UE.

Las negociaciones de adhesión se dividen en 35 capítulos que abarcan áreas como la economía, energía o Estado de derecho, con el fin de situar al aspirante en línea con los estándares de la UE.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho que no habrá más ampliaciones de la UE durante su mandato, que finaliza en 2019, pero vaticinó que Serbia y Montenegro "serán miembros de la UE antes de 2025".