Esteban (PNV) advierte de que Europa no entendería que Puigdemont o Junqueras no pudieran ser investidos

18/12/2017 - 22:56

Cree que Santamaría no ha estado "muy acertada" al hablar de "liquidación" del independentismo

Cree que Santamaría no ha estado "muy acertada" al hablar de "liquidación" del independentismo

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido de que Europa no entendería que los candidatos a la Presidencia de la Generalitat por JxCAT y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, no pudieran ser investidos si alguno de ellos gana el 21 de diciembre las elecciones catalanas que ha convocado el propio Gobierno español.

En una tertulia de la cadena SER, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado, además, que la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha estado "muy acertada" al hablar de "liquidación" del independentismo, aunque cree "más grave" que "poco antes" diera "la sensación de que el Gobierno y los tribunales estaban concertados en una estrategia conjunta en relación con el Gobierno catalán y las instituciones catalanas".

El dirigente jeltzale cree que, si Puigdemont o Junqueras ganan los próximos comicios, deberían poder presentarse a la investidura, y ha recordado que existe como precedente un caso "más grave" como el del exparlamentario de HB Juan Carlos Yoldi.

De esta forma, se ha referido al hecho de que Yoldi, en el año 1987, cuando se encontraba en prisión preventiva acusado de pertenecer a ETA y tras haberse presentado como candidato a lehendakari, fuera trasladado de la cárcel a la Cámara vasca para asistir a la sesión de investidura en la que fue rechazada su candidatura como presidente del Ejecutivo autonómico. Posteriormente, fue condenado en sentencia firme y tuvo que dejar su escaño.

Aitor Esteban ha destacado que aquélla fue "una situación mucho más grave que de lo que se acusa a los señores Junqueras y Puigdemont" y, si alguno de ellos fuera elegido presidente de la Generalitat, "no iba a entender nadie ni en Cataluña ni en Europa" que, después de haber sido elegidos "democráticamente, incluso en un proceso que ha convocado el Gobierno español, luego no sea respetada esa elección".

"Soy de los que pienso que no tienen base ni el delito de rebelión ni el de sedición y me parece que no tiene ningún sentido ni la prisión preventiva actual, ni me parece que vaya a ser sostenible una prisión futura, aunque en España se pueden ver muchísimas cosas", ha manifestado.

Esteban ha defendido que el proceso catalán ha sido "democrático" y no cree que "la vía del voto rompa las normas fundamentales de un Estado de Derecho". "Sí ha roto unas normas específicas del ordenamiento jurídico español, pero no las normas básicas de lo que puede constituir un Estado de Derecho", ha apuntado.

SANTAMARÍA

El portavoz del PNV en la Cámara baja ha aludido a las manifestaciones de Soraya Sáenz de Santamaría en la que la vicepresidenta ha afirmado que el 'procés' ha sido un "fake en toda regla basado en la posverdad", para replicarle que "no es falsa la actitud y la voluntad de querer decidir de millones de catalanes".

"Por lo tanto, eso no va a desaparecer de la noche de la mañana. Hay una voluntad real, hay unas aspiraciones a las que hay que responder y eso se tendrá que tratar de manera política", ha añadido.

A su juicio, tampoco ha estado "muy acertada" Sáenz de Santamaría "con el vocablo hablando de liquidación" del independentismo, aunque ha explicado que le parecen "más graves otras declaraciones que hizo un poco antes, en las que daba la sensación de que el Gobierno y los tribunales estaban concertados en una estrategia conjunta en relación con el Gobierno catalán y las instituciones catalanas".

"Y eso sí que me parece que no puede ser algo admisible en un Estado de Derecho, que es lo que no me parece que puede ser algo admisible en un Estado de Derecho, que es lo que se defiende desde el Gobierno español", ha destacado.

En su opinión, "la cuestión es qué va a pasar el día después y si habrá un diálogo", pero sin aludir "a un partido concreto, sino en general". "¿Habrá capacidad para dialogar, para aceptar que hay cosas que han cambiado en la sociedad catalana y que, por lo tanto, hay que darle un ajuste?, ¿Y el PSC, el propio PSOE, que se coloca un poco en el medio, va a seguir defendiendo la aprobación de una Ley de Claridad que permita realizar a los catalanes un referéndum?", ha cuestionado, para indicar que será algo que se tendrá que aclarar a lo largo de diciembre y de enero.