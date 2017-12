Cifuentes cree que la crisis del Gobierno de Carmena es negativa para Madrid

Parla, 19 dic (EFE).- La presidenta regional, Cristina Cifuentes ha considerado hoy que la "grave crisis" del equipo de Gobierno de Manuela Carmena es "una noticia negativa para la ciudad de Madrid", que, a su juicio, necesita estabilidad para favorecer el crecimiento económico, atraer empresas y crear empleo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha celebrado en Parla, Cifuentes se ha referido a la destitución del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, por su negativa a aprobar el plan económico financiero.

"No me puedo alegrar de que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid esté sumido en una grave crisis. No me alegro ni creo que sea oportunidad de nada. Nosotros no queremos aprovecharnos de una situación que es muy negativa para la ciudad de Madrid en su conjunto", ha subrayado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Ha recordado que el PP fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales y autonómicas, pero no obtuvo un número suficiente de concejales para gobernar, por lo que necesitaba el apoyo del PSOE-M, aunque los socialistas prefirieron apoyar al Gobierno de Ahora Madrid, antes incluso que afrontar el Gobierno municipal, como se le llegó a ofrecer por parte del PP.

Cifuentes ha señalado que el PP siempre ha tenido la voluntad de gobernar en la ciudad de Madrid, pero el PSOE-M prefirió apoyar a Ahora Madrid, que logró menos votos que los populares.

La "grave crisis" de Ahora Madrid está larvada desde el inicio de la legislatura, según la presidenta madrileña, quien ha opinado que esta formación ha estado luchando con sus "contradicciones internas" en los últimos dos años y medio hasta que se ha manifestado en el rechazo del propio concejal que elabora el plan económico financiero a votarlo, algo que "desde el punto de vista político es difícil de explicar".

Cifuentes ha estimado que "la propia realidad le está pasando factura a Ahora Madrid y a la alcaldesa", ya que "una Administración no puede incumplir las leyes y presumir de que las va a incumplir".

Ahora, "bienvenido sea el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid al camino de la legalidad", ha agregado la presidenta.

Ha calificado de "dudoso" el cese de un concejal, que está imputado por tres delitos de corrupción, como es el caso de Carlos Sánchez Mato, que ha dejado de ser delegado de Economía y Hacienda, pero sigue siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid.

"Ya están tardando Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en presentar su renuncia", por incumplir el Código Ético bajo el que se presentaron a los comicios, que decía que si había imputaciones por corrupción presentarían su renuncia, ha recalcado.

También ha tildado de "dudosa" la sustitución de un concejal imputado por corrupción, Carlos Sánchez Mato, por otro concejal, Jorge García Castaño, "cuyo acto más destacado hasta el momento es que pidió a través de una red social que se empalara a un diputado nacional de Ciudadanos".

Ha expresado su deseo de que esto no defina el comportamiento del nuevo delegado de Economía y Hacienda, al que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid le ha deseado que tenga éxito porque revertirá de manera positiva en el conjunto de la ciudadanía.