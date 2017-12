Domènech dice que el independentismo no tiene "ninguna idea de cómo continuar" con el procés

19/12/2017 - 15:00

El candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha acusado este martes a los partidos que conforman el bloque independentista de "erosionar" el catalanismo con su proyecto.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"No aportan nada para el futuro y están erosionando el proyecto básico del que salieron, que es el catalanismo", ha dicho en una conferencia-coloquio. Ha explicado que esas formaciones hablan de restituir la situación anterior a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero no aclaran "cómo piensan" hacerlo y no aportan propuestas para Cataluña en caso de poder gobernar.

Ha afirmado que el bloque independentista no tiene "ninguna idea de cómo continuar adelante" y por ese motivo plantean su proyecto en términos de restauración y no de futuro, y subraya que lo que se ha visto en campaña entre los partidos que lo forman es la batalla sobre quién debe encabezar esa restauración como una lucha de legitimidades.

Ha reivindicado el catalanismo progresista porque considera que "sí suma más del 50%" del respaldo de la ciudadanía y permite un Govern transversal, ha dicho en referencia a que el independentismo no ha conseguido más de la mitad de los sufragios en Cataluña.

De hecho, ha llamado a la construcción de una amplia mayoría en Cataluña que ya se sustanció en el Pacte Nacional pel Referèndum en el que estaban partidos y entidades sociales, políticas, sindicales y económicas que representaban al 80% de la sociedad en torno a un referéndum pactado.

"A lo que agrupa el 80% de respaldos se le dio seis meses de vida", ha lamentado y ha emplazado a la propuesta del candidato de Iceta que pide dos años para negociar con el Estado a no depender de la correlación de fuerzas en el Estado y comenzar con una amplia mayoría en Cataluña para cambiarlo.

Ha advertido de que su idea de Govern va más allá del primer año de legislatura, por lo que no están pensando en un acuerdo de siglas con las fuerzas progresistas --PSC y ERC--, sino que quieren representar a todas las sensibilidades que se incluyen en ellas y fuera de la política apelando a personas independientes con reconocimiento en la sociedad catalana.

Ha citado al filósofo del siglo XIX Ernest Renan para recordar que los independentistas se han centrado en un plebiscito de una fecha concreta dejando al margen los problemas sociales de Cataluña que debe gestionar la Generalitat: "La patria es un plebiscito diario".

Preguntado por si en caso de que no se dieran las cifras para el Govern de progreso que anhela daría respaldo a un proceso constituyente o al proyecto de una eventual mayoría independentista, ha planteado: "¿Cuál es la propuesta del independentismo? No tengo ni idea de lo que propone el independentismo".

Ante uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, que se encontraba en el acto, ha explicado que el otro bloque se autodenomina constitucionalista, lo que pone de manifiesto el "fracaso" de la Constitución.

Considera que ese bloque quiere "traer a Catalunya el modelo de España", un modelo que para Domènech es el de un presidente, Mariano Rajoy, que amenaza con convocar elecciones en las comunidades, veta leyes, y no es propositivo.

"Si ese Gobierno ya no funciona en España, para qué traerlo a Cataluña", ha dicho, y ha asegurado que los partidos constitucionalistas están unidos solo por la confrontación y no tienen un proyecto para Cataluña, ni suman para ello.

Preguntado por las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tachó de 'fake' el proceso independentista, se ha mostrado molesto y ha criticado que también dijera que Rajoy ha descabezado a los partidos independentistas y a la Generalitat.

"Nos parece indigno que se pronuncie en estos términos", ha dicho y ha sostenido que el Gobierno popular entiende la política en base a botines de guerra.