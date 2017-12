Borrell reivindica la necesidad de "desinfectar" las heridas de la sociedad catalana y acusa de jugar "sucio" a Rovira

19/12/2017 - 15:00

El exministro socialista Josep Borrell ha recalcado este martes que con su recomendación de "desinfectar" se refería a las "heridas de la sociedad catalana" y no a los catalanes ni a Cataluña, y ha acusado a la 'número dos' de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, de jugar "sucio" y utilizar "una manera poco elegante de hacer política" para tergiversar sus palabras.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Borrell ha lamentado que "los independentistas" estén "tergiversando claramente" las declaraciones en las que aseguró el pasado viernes que era necesario "desinfectar las heridas antes de coserlas", aludiendo a la cuestión catalana y a las elecciones autonómicas que se celebran este jueves 21 de diciembre.

En esta línea se ha referido al diputado de ERC Gabriel Rufián, que le respondió recomendándole "el mejor desinfectante, la cal viva"; a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que preguntó al líder del PSC, Miquel Iceta si las palabras de Borrell eran "socialismo" y "de izquierdas"; y a Rovira, que criticó que el socialista se refiriera a Cataluña y le recomendó "empezar mirando hacia el Gobierno del PP y sus aliados de Ciudadanos".

"Hay que desinfectar, que no a Cataluña, señora Colau, no a los catalanes, señora Rovira; no me tergiversen, a las heridas", ha aclarado Josep Borrel, al tiempo que ha argumentado que el problema se puede resolver evitando una "deriva que empieza a tener aspectos de odio". "Cuando veo pósteres de Iceta en los que le han pintado un bigote como si fuera Hitler o un tiro en la frente empiezo a preguntarme si hemos abandonado ya lo que es el diálogo democrático", ha lamentado.

UNA CAMPAÑA "EXTRAORDINARIAMENTE RACIONAL" EN AMBIENTE EMOCIONAL

Por otro lado, ha destacado el "mérito" de Miquel Iceta de estar haciendo una campaña electoral "extraordinariamente racional y constructiva", si bien ha reconocido que "desgraciadamente" lo ha hecho en un "ambiente muy emocional". En este sentido, el socialista ha manifestado la esperanza de que "haya sido escuchado". Además, ha recalcado que, a su juicio, solamente Iceta tiene la capacidad de "aglutinar" a su alrededor una nueva mayoría con fuerzas políticas diferentes, de las que, ha excluido nuevamente a ERC.

"No creo que eso esté en la agenda", ha remachado aludiendo a un posible pacto en el que ERC diera su apoyo al PSC para investir a Miquel Iceta presidente de la Generalitat de Cataluña, y ha añadido: "Lo primero, lo fundamental, es que no vuelva a haber una mayoría parlamentaria independentista, porque social nunca la han tenido".