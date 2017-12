Podemos e IU "mienten" sobre la Renta Mínima para ocultar que no la apoyan por estar impulsada, según el PSOE-A

19/12/2017 - 15:14

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha acusado a Podemos Andalucía y a IULV-CA de "mentir" respecto a la Renta Mínima de Inserción, a cuyo decreto ha dado luz verde este martes el Consejo de Gobierno, y todo "para ocultar que al final decidieron no apoyar esta medida --en el Presupuesto autonómico del 2018-- porque era impulsada por un gobierno socialista".

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expuesto Jiménez en rueda de prensa, donde ha pedido a los grupos parlamentarios de izquierdas que no respaldaron las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio --Podemos e IULV-CA--, que "ya que no han ayudado, por lo menos que no estorben, ni mientan ni engañen".

Y es que, según ha explicado, al contrario de lo que han denunciado esos dos partidos políticos, esta medida "no elimina ni las tres comidas, ni otras coberturas a las familias andaluzas como la gratuidad de los libros de texto".

"Que no mientan a las personas que se encuentran en esta situación", ha agregado el socialista, quien ha explicado que la Renta Mínima "sistematiza todo el esquema de renta contra la exclusión que pone en marcha la Junta, y lo hace dándole dignidad a la manera de acceder al convertirlo en un derecho".

Ha confiado en que el hecho de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se haya reunido con las entidades sociales que han participado en la redacción del decreto ley de la Renta Mínima, "haga reflexionar a los partidos que se dicen de izquierdas" y dejen de "mentir y tergiversar la realidad" al objeto de "ocultar que no apoyaron esta medida porque estaba impulsada por el Gobierno socialista".

Por todo, Mario Jiménez ha defendido la necesidad de "poner por delante el interés general de los ciudadanos que tienen más necesidades a su interés partidario" pues, por el contrario, "no demuestran estar a la altura de Andalucía".

Con todo, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha garantizado que la aprobación de este decreto da cumplimiento al compromiso de Susana Díaz en sede parlamentaria de activar esta renta, y de hacerlo de manera inmediata para que entre en vigor el 1 de enero del 18.

Además, Jiménez ha destacado que esta medida sitúa a Andalucía "a la cabeza en protección social y del desarrollo de derechos sociales y civiles" y que también "tiene la virtud de dar cumplimiento de los preceptos que recoge el Estatuto" sobre este asunto.