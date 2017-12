Puig ante el fallo del TC: "Pido a Rajoy que por Navidad acabe con decreto de recortes que enaltece la inhumanidad"

19/12/2017 - 16:15

Transmite el "mensaje claro" de que en la Comunitat "todos y todas tienen derecho a la sanidad, ahora y en el futuro"

CASTELLÓN, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha pronunciado este martes sobre la sentencia de Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el decreto ley del Consell que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular y le ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "por Navidad acabe con el decreto de recortes que enaltece la inhumanidad".

Puig ha querido mandar un mensaje "de tranquilidad" porque, según ha asegurado, "nadie tiene que tener el más mínimo problema: aquí en la Comunitat va a haber universalidad de la salud". El 'president' ha hecho estas declaraciones en Castellón sobre la decisión del TC de anular el decreto de sanidad universal, una de las primeras normas que puso en marcha en julio de 2015 su Consell cuando accedió al gobierno autonómico.

"Cualquier persona que entre en un hospital o un centro de salud de la Comunitat Valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria", ha manifestado y ha reiterado que, al igual que hizo el Consell cuando se "puso en duda" el copago farmacéutico, quieren transmitir el "mensaje clave, tranquilo, sereno" de que en la Comunitat "todos y todas tienen derecho a la sanidad, ahora y en el futuro".

En todo caso, ha explicado que la Generalitat está estudiando "cuál es el instrumento jurídico más oportuno" que permita "reforzar el derecho de los ciudadanos a una sanidad universal" y ha acusado al Gobierno de España presidido por Rajoy de estar utilizando la vía judicial "para defender posicionamientos políticos injustificables".

Preguntado por cómo van a hacer que la sanidad sea universal para todas las personas con esta resolución, Puig ha insistido en que nadie será "discriminado" y ha apuntado que existe una instrucción de la Conselleria de Sanidad y que intentarán "reforzarlo" desde el punto de vista jurídico "en los márgenes que nos deja la ley".

"SUBVENCIÓN PERSONALIZADA"

"Lo que queríamos es que se visualizara claramente el derecho" a la sanidad universal, ha dicho, y ha concretado que si se tiene que llevar a cabo este cumplimiento "por la vía de la subvención personalizada, lo será".

"La discusión política era si es un derecho o no. Para nosotros lo es, pero si el Tribunal Constitucional, instado por el Gobierno no nos quiere legitimar ese derecho, lo que me parece de una profunda inhumanidad, evidentemente buscaremos otra vía, que será la de subvención personalizada o el apoyo personalizado a cada uno de los inmigrantes que se quiere echar del sistema", ha precisado.

"Dejar fuera de la sanidad publica a más de 21.000 personas que se han adherido a ella es simplemente un ejercicio de inhumanidad", ha subrayado, y ha reiterado su crítica al Gobierno centra por usar para ello "una interpretación regresiva de la Constitución Española tanto en el concepto del estado autonómico como en el de los derechos".

A juicio del 'president', la sentencia del alto tribunal "reafirma que es necesario un nuevo pacto constitucional y una reforma que blinde el espíritu de la Constitución que significa que todo el mundo tenga derecho a la sanidad" y ha considerado que también es necesaria esa reforma "porque es evidente que hay que reforzar el estado federal, autonómico, frente a la recentralización que pretende el Gobierno y que esta sentencia avala".

"ROMPE EL ESPÍRITU CONSTITUCIONAL"

"El gobierno, con sus decisiones, rompe el espíritu constitucional compartido por la ciudadanía", ha reiterado, para añadir que nadie "puede entender que se quede fuera de la atención sanitaria pública ninguna persona en nuestra comunidad".

Por ello, ha pedido a Rajoy que "por Navidad, cuando se promueven los mejores deseos, acabe con el decreto de los recortes que ha enaltecido la inhumanidad y que es, además, absolutamente perjudicial para el concepto de salud pública que al final también genera inseguridad en el conjunto de la población".