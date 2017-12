Cifuentes se reunirá con los alcaldes afectados por los problemas de la red de Cercanías

Parla, 19 dic (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha afirmado hoy que se reunirá con los alcaldes de los municipios afectados por los problemas de la línea 3 de Cercanías y que trasladará sus quejas al Ministerio de Fomento, del que depende esta red de transporte ferroviario.

Así lo ha expresado la presidenta durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar hoy en Parla.

Tras acudir a Fomento el pasado día 1 para solicitar una reunión con su titular, Iñigo de la Serna, los ediles de Getafe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez registraron la semana pasada una petición de entrevista con Cifuentes para trasladarle las necesidades de sus respectivas localidades.

Cifuentes ha dicho hoy al respecto que, aunque aún no ha recibido la notificación oficial, "por supuesto que les recibiré, como siempre que me lo solicitan los alcaldes" y a pesar de que "la gestión de las Cercanías no dependen de la Comunidad de Madrid".

La presidenta ha declarado a Efe que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha dejado de reivindicar en todo momento ante el Ministerio de Fomento una mejora de las Cercanías".

"No solamente en cuanto a poder subsanar determinadas deficiencias que están causando una serie de incidencias en las líneas de Madrid en los últimos meses, sino porque creemos que hay que mejorar la frecuencia incluso la infraestructura de determinadas zonas, no solo de zona sur, sino de toda la Comunidad", ha especificado la presidenta.

"Yo haré de correa de trasmisión de todos estos alcaldes con el Ministerio de Fomento como así lo he hecho en otras ocasiones", ha declarado Cifuentes, que ha recordado que tanto la consejera de Transportes, como ella misma "les hemos trasladado la necesidad de inversión importante en las Cercanías madrileñas".

La presidenta madrileña ha achacado el deterioro del servicio de Cercanías en la Comunidad de Madrid al "abandono por parte del Gobierno de España" en la época de Gobierno socialista. "Hubo un Plan en la época del Gobierno de Zapatero, que promovió José Blanco, pero lamentablemente quedó en nada. No se llegó a concretar ni una sola de las inversiones. Y hoy estamos sufriendo ese deterioro", ha asegurado Cifuentes.

La presidenta ha manifestado su "gran confianza en el Ministerio de Fomento" en lo referente a las mejoras anunciadas para la red ferroviaria de Cercanías madrileñas en 2018.