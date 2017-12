Pons ironiza sobre el apoyo de eurodiputados a Junqueras: "Solo hay 4 no españoles y uno de ellos de extrema derecha"

19/12/2017 - 18:20

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha ironizado sobre la visita de eurodiputados al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y al exconsejero de Interior Joaquim Forn en la prisión de Estremera (Madrid) al destacar que "solo cuatro eurodiputados no españoles" han participado en ella, siendo "uno de ellos de extrema derecha".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el PP en un comunicado, solo han acudido a la cárcel de Estremera siete de los 751 eurodiputados, "un porcentaje ínfimo", y tres de ellos pertenecientes a partidos independentistas catalanes: Jordi Solé (ERC), Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ramon Tremosa (PDeCAT).

Asimismo, han asistido el diputado "de la extrema derecha flamenca" Mark Demesmaeker; la letona Tatjana Zdanoka y el francés José Bové, de Los Verdes; y la diputada francesa de la Izquierda Unitaria Europea Marie-Pierre Vieu.

González Pons considera que esta visita ha demostrado que "la intención de internacionalizar" el conflicto en Cataluña "sigue fracasando día a día". En cualquier caso, ha subrayado que estos eurodiputados "no representan al Parlamento Europeo", sino que realizan la visita "a título exclusivamente personal".

"NINGÚN TIPO DE APOYO"

De esta manera, el eurodiputado 'popular' ha destacado que los partidos independentistas no tienen "ningún tipo de apoyo" ni de instituciones de la Unión Europea, ni de ninguno de los 28 Estados miembros, ni de ninguna autoridad regional o local. "Como también demuestra el hecho de que nadie haya recibido a Puigdemont durante su estancia en Bélgica", ha añadido.

"El Parlamento Europeo no ha enviado ninguna delegación a España con este motivo y por supuesto no apoya este tipo de visitas", ha explicado González Pons, y ha reiterado el respaldo de la UE, "como no podía ser de otra manera", a "la separación de poderes vigente en un Estado de derecho como es España".