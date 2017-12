Rovira quiere una república que no meta a nadie en la cárcel "por sus ideas"

Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), 19 dic (EFE).- La principal candidata de ERC en las elecciones del 21D, Marta Rovira, ha indicado hoy que su partido asume el compromiso de construir una república "en la que no se meta a nadie en la cárcel por sus ideas" y en la que no se intente "uniformizar" y "perseguir la libertad".

En el acto de cierre de campaña de ERC en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), municipio de Oriol Junqueras y del que ha sido alcalde, y ante unas 2.500 personas, Marta Rovira ha transmitido un mensaje del líder y candidato a la presidencia de su partido desde la prisión de Estremera (Madrid).

"Junqueras nos ha pedido que ganemos las elecciones y construyamos la república desde la pluralidad y la diversidad, y así lo haremos, nosotros construiremos la república sin meter a nadie en la cárcel por las ideas, construiremos un país sin uniformizar, ¿qué es esto de perseguir la libertad?", se ha preguntado.

"He podido hablar durante casi dos horas con Oriol -ha explicado Rovira- el último día de campaña y lo he visto sereno, firme, porque sabe que hemos luchado y que esta es la mejor garantía para que él pueda salir de allí dentro, y me ha pedido que os transmita un mensaje de amor, positivo, de esperanza, de futuro, de ilusión".

"Tengo el compromiso de hacerlo así, como tantas cosas que decían que parecían imposibles, que no podíamos hacer, y que nosotros hemos hecho posible", ha señalado, "y lo haremos sonriendo y generando amplios consensos".

"Ellos nos quieren rencorosos y no caeremos en esta trampa -ha puntualizado-, actuaremos en sentido contrario y esto se llama 'junquerismo' en estado puro, porque 'junquerismo' es amor, y esta será una lección para los que solo dicen cosas negativas sobre los catalanes".

Entre gritos de "Oriol president" del público asistente, Marta Rovira ha criticado "aquella izquierda bien instalada en los despachos que se reía de Junqueras porque creía que tenía en propiedad la comarca del Baix Llobregat y no es así".

ERC, ha explicado su 'número dos', no tiene nada que ver "con estos políticos supuestamente de izquierdas que están tan bien colocados en las empresas y oligopolios del Ibex 35".

Marta Rovira ha transmitido, asimismo, un mensaje "a aquella burguesía que siempre ha estado tan bien instalada en el Govern, y que también se creía que era propietaria de este gobierno", y le ha advertido que ERC piensa ganar "y darle una lección".

En el transcurso del acto, los exconsellers de Salud Antoni Comín y de Agricultura Meritxell Serret han dirigido unas palabras mediante una conexión en directo desde Bruselas y, mientras el primero ha destacado la "fortaleza" de Oriol Junqueras, la segunda ha advertido: "Ahora el mundo mira a Cataluña, ya no somos un asunto interno de España".